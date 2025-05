Nuovo incasso Roma: incontro galeotto con i bianconeri

La Roma giocherà domani contro il Torino, ma prima bisogna registrare un nuovo incasso per il club capitolino.

Dopo aver battuto il Milan domenica scorsa, dunque, la Roma di Claudio Ranieri è attesa dall’ultimo match di questa stagione. Nella serata di domani, infatti, il team giallorosso giocherà in trasferta contro il Torino di Paolo Vanoli senza obiettivi.

La Roma, dunque, è sicuramente favorita per ottenere i tre contro i granata. Tuttavia, la squadra di Claudio Ranieri non è padrona del suo destino. I giallorossi, per cercare di staccare il pass per la prossima edizione della Champions League, devono infatti sperare in un passo falso della Juve contro il Venezia di Eusebio Di Francesco.

La ‘Vecchia Signora’, infatti, ha un solo punto di vantaggio sulla Roma. Tuttavia, in attesa dell’ultimo turno di campionato della Serie di questa stagione, in casa giallorossa bisogna registrare un incasso davvero importante.

Roma, è pronto un incasso molto importante per i Friedkin: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del media turco ‘m.star.com’, infatti, il Besiktas ha messo nel proprio mirino il centravanti inglese Tammy Abraham. Gunnar Solskjaer, ovvero l’allenatore della squadra bianconera, starebbe spingendo per acquisire le prestazioni dell’ex Chelsea.

Tammy Abraham ha sì disputato questa stagione con il Milan, dove ha segnato 10 gol e fornito 7 assist vincenti in questa stagione, ma è ancora di proprietà della Roma. Il club meneghino, di fatto, ha già deciso che non riscatterà il centravanti inglese. Una possibile proposta da parte dell’ex Besiktas per l’ex Chelsea, dunque, potrebbe rappresentare per il team giallorosso un’ottima occasione per incassare una bella cifra, ovvero circa 50 milioni di euro.