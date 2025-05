Addio Juventus, ha scelto il Napoli: proposta accettata

Per Napoli e Juventus, di fatto, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento per la prossima stagione.

Dopo aver vinto contro il Cagliari con il risultato finale di 2-0, dunque, il Napoli si è laureato campione d’Italia. I gol decisivi per ottenere la vittoria contro gli uomini di Davide Nicola sono stati realizzati da Scott McTominay e Romelu Lukaku.

Il Napoli di Antonio Conte, quinti, hanno chiuso il campionato con un solo punto di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi. Tuttavia, oltre alla gioia per la vittoria dello scudetto, in casa azzurra si sta parlando tantissimo di futuro sia del parco giocatori che dello stesso tecnico salentino.

Su Antonio Conte, infatti, bisogna registrare tante indiscrezioni che lo porterebbero alla guida della Juventus. Mentre sul fronte calciomercato ci sono tanti giocatori accostati al Napoli.

Juve, Giuntoli ha incassato un no: Napoli gode

Uno di questi, come riportato su X dal giornalista Sacha Tovalieri, Jonathan David è fiducioso di trovare un accordo con il Napoli. Sull’attaccante canadese, di fatto, c’è anche la Juventus, ma il club partenopeo è sicuramente in pole position per l’ormai ex calciatore del Lilla.

Il Napoli, almeno per il momento, ha infatti una migliora impressione a Jonathan David, offrendo anche uno stipendio superiore rispetto ai bianconeri. Ricordiamo che, visto il mancato rinnovo con il Lilla, l’attaccante canadese sarà un giocatore svincolato dal prossimo 1 luglio.

Il club partenopeo, dunque, è al lavoro per cercare di rafforzare ancora di più la squadra che si è appena laureata campione d’Italia. Il Napoli, infatti, sta per chiudere per l’arrivo di Kevin De Bruyne a parametro zero.