Addio Vlahovic, ora è UFFICIALE: 50 milioni per prendere Osimhen

La Juve sta giocando in questi minuti a Venezia, ma ci sono anche delle novità sul futuro di Vlahovic.

Dopo la vittoria di domenica scorsa contro l’Udinese, dunque, la Juventus sta giocando in questi minuti l’ultimo turno di campionato. I bianconeri, infatti, stanno giocando allo Stadio Penzo contro il Venezia, che deve assolutamente vincere per cercare di non retrocedere in Serie B.

A guidare l’attacco della Juventus contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, di fatto, è Kolo Muani. Questa scelta di Igor Tudor, di fatto, ha davvero sorpreso tutti, visto che in molti attendevano la presenza di Dusan Vlahovic sin dal primo minuto.

Questa decisione del tecnico croato certifica il rapporto ‘logoro’ tra il serbo e la Juventus. Nella prossima sessione estiva di calciomercato, di fatto, l’ex centravanti della Fiorentina dovrebbe salutare i colori bianconeri. Proprio su quest’ultimo fronte, infatti, bisogaa segnalare un importante aggiornamento.

Juve, pronta la cessione di Vlahovic per 50 milioni di euro in Premier: Osimhen primo obiettivo

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘caughtoffside.com’, infatti, su Dusan Vlahovic bisogna registrare l’interesse di diverse squadre europee. Quelle che sono da più tempo sul serbo sono sicuramente Chelsea ed Arsenal. Mentre nelle ultime ore si sono aggiunte alla corsa per l’attaccante juventino squadre come Newcastle e Nottingham Forest.

Tottenham ed Atletico Madrid, invece, sono più defilate, almeno in questo momento. Da sottolineare che, dopo l’ultimo turno di campionato della Premier League, Chelsea e Newcastle hanno sicuramente più potenza economica, visto che hanno staccato il pass per la prossima edizione della Champions League.

La Juventus, dal canto suo, ha fatto trapelare di voler vendere Dusan Vlahovic per una cifra che balla dai 40 ai 50 milioni di euro. Con questi soldi, di fatto, i dirigenti della ‘Vecchia Signora’ andrebbero a bussare alle porte del Napoli per cercare di acquisire le prestazioni d i Victor Osimhen.