Allegri, non è ancora finita: ribaltone a Milano e furia De Laurentiis

Ore decisive per stabilire il futuro del tecnico toscano, conteso dalle due big: spunta anche il nome di Thiago Motta

Archiviata, con le ultime partite della domenica sera, una stagione a dir poco sorprendente, che ha visto laurearsi campione il Napoli dello ‘specialista’ Conte – unico nella storia a vincere lo Scudetto in Italia con tre club diversi – tutte le maggiori società della Serie A stanno lavorando in vista di possibili rivoluzioni nel loro organigramma tecnico.

Fermo restando che in alcuni casi, come quello dei partenopei, la soddisfazione per il lavoro dell’allenatore è massima, questo non esclude un possibile ricambio alla guida della squadra. Già perché lo stesso tecnico salentino, da mesi inquieto sulla programmazione futura del club come poi esternato a modo suo nella celebre conferenza stampa prima di Monza-Napoli, è accreditato di un addio in direzione Torino che si starebbe facendo via via più concreto col passare delle ore.

Le dichiarazioni di Igor Tudor, fresco di conquista del quarto posto che significa Champions ma anche rinnovo automatico del suo accordo con la Juve, lasciano intravedere un suo possibile addio addirittura prima del Mondiale per Club. Questo spianerebbe la strada al grande e atteso ritorno di Conte nella ‘sua’ Torino.

E De Laurentiis? Come risponderebbe il Napoli alla perdita del condottiero del quarto Tricolore azzurro? I contatti con Massimiliano Allegri sono stati già avviati, ma il vulcanico patron deve fare i conti con la volontà di un club che da mesi sta pensando al livornese come figura perfetta per riportare la squadra ai fasti di un tempo.

Tare chiama Allegri: spunta anche la pista Thiago Motta

Come riferito dall’esperto di mercato Daniele Longo su X, il nuovo Ds del Milan Igli Tare avrebbe già contattato Allegri. Il Napoli, dal canto suo, vorrebbe chiudere al più presto l’accordo col toscano, avendo ormai compreso che Conte tornerà a Torino. Sullo sfondo, come nuovo allenatore del Milan, sarebbe spuntata nuovamente la figura di Thiago Motta, il cui nome era circolato già nei giorni scorsi.

Il già complicato incastro avviato dall’addio dell’allenatore pugliese si intreccia così con la necessità del Milan (e anche della Roma, che ad Allegri ha strizzato eccome l’occhio in questi mesi) di assumere una guida tecnica che abbia un certo pedigree in vista della costruzione di una squadra in grado di lottare per i massimi traguardi.

Il presidente del Napoli, che già credeva di avere Allegri in pugno, deve ora fare i conti con la determinazione del Milan, protagonista di una stagione che definire disastrosa forse è eccessivo solo per l’avvenuta conquista, in una serata folle in cui tutti gli astri si sono allineati a favore, della Supercoppa italiana a Riyadh. Troppo poco per non decidere, come già si sta facendo da settimane, di avviare una profonda rivoluzione nel club a tutti i livelli.