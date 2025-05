Calciomercato Roma, affare chiuso: il Milan ha risposto a Ghisolfi

In casa Roma, in attesa di conoscere il prossimo allenatore, ci sono delle novità su un affare con il Milan.

La Roma di Claudio Ranieri, dunque, ha chiuso il proprio campionato al quinto posto. Il successo rimediato a Torino, di fatto, non ha portato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, visto che la Juventus ha ottenuto i tre punti contro il Venezia guidato dall’ex giallorosso Eusebio Di Francesco.

Il team capitolino, dunque, l’anno prossimo sarà tra le big della seconda massima competizione europea per club. Tuttavia, ovviamente, l’attenzione di tutti è ora solo sulla scelta dei Friedkin dell’allenatore che prenderà il posto di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa.

Il nome più sotto la luce dei riflettori, almeno in queste ultime ore, è sicuramente quello di Gian Piero Gasperini, il quale è sempre più lontano dall’Atalanta. Nel frattempo, però, in casa Roma bisogna registrare un affare chiuso in sede di calciomercato.

Calciomercato Roma, il Milan ha risposto a Ghisolfi: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Daniele Longo, giornalista di calciomercato.com e Radio Sportiva, Alexis Saelemaekers non sarà riscattato dalla Roma. Al Milan, di fatto, non sono andati giù i vari tira e molla dello stesso Florent Ghisolfi.

Il club rossonero, di fatto, ha chiuso le trattative per un possibile riscatto del cartellino di Alexis Saelemaekers da parte della Roma. Il calciatore belga, dunque, sarà a disposizione del nuovo allenatore del Milan, visto che ha già fatto sapere al club rossonero di voler restare a Milano.

Il matrimonio tra la Roma e Saelemaekers, dunque, è terminato dopo appena un anno. Il calciatore belga è stato sicuramente un uomo importante tra le fila giallorosse, anche se nella seconda parte ha giocato molto meno.