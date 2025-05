Addio Roma, accordo raggiunto: dispetto a Gasperini

In casa Roma, in attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Gasperini, bisogna registrare una brutta notizia in sede di calciomercato.

Dopo aver sfiorato una qualificazione in Champions League davvero miracolosa, visto il solo punto di differenza dalla Juventus quarta, la Roma è alla ricerca della sua nuova guida tecnica. Anche perché Claudio Ranieri, come tutti sanno, sarà dalla prossima stagione ‘solo’ un dirigente giallorosso.

Il candidato numero a prendere il posto di ‘Sir Claudio’ è sicuramente Gian Piero Gasperini. Anzi, come mostra una foto diventata subito virale, il tecnico di Grugliasco ha incontrato quest’oggi a Firenze il direttore sportivo della Roma, ovvero Florent Ghisolfi.

Gian Piero Gasperini, quindi, dovrebbe essere l’allenatore che cercherà di riportare la Roma a partecipare ad un’edizione della massima competizione europea per club: la Champions League. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, bisogna registrare una brutta notizia di calciomercato sia per il tecnico italiano che per la stessa squadra giallorossa.

Calciomercato, un calciatore accostato alla Roma ha rinnovato con la sua squadra: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, Pasalic è ormai vicinissimo a rinnovare il proprio contratto con l’Atalanta. Il centrocampista croato, dunque, avrà un aumento di stipendio, il quale adesso si aggirerà intorno ai due milioni di euro.

Pasalic, dunque, non raggiungerà Gasperini alla Roma. Nei giorni scorsi, infatti, il calciatore croato era stato accostato proprio alla squadra giallorossa. Nelle prossime settimane, di fatto, il team capitolino sarà sotto la luce dei riflettori per tante trattative di calciomercato, visto che ci saranno tanti cambiamenti tra le fila giallorosse.