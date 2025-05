Gasperini alla Roma, scatta la rivoluzione: la decisione su Dybala

In attesa che diventi ufficiale l’approdo del tecnico a Trigoria, si ragiona sui cambiamenti della rosa: il futuro del talento argentino

Il countdown è già partito. Forse troppo presto, considerando i tasselli che mancano per poter definire l’affare in dirittura d’arrivo, ma la voglia di mettere un punto definitivo alla questione, soddisfacendo così un’attesa che è diventata spasmodica nelle ultime settimane, si sta facendo insostenibile.

La Roma ha preso la sua decisione: sta puntando tutto su Gian Piero Gasperini, l’uomo di Ranieri, il tecnico che il mister testaccino ha individuato come profilo perfetto per la sua successione. Dopo aver fallito l’assalto a Cesc Fabregas, altro papabile gradito al 73enne, il club giallorosso ha rotto gli indugi per l’allenatore di Grugliasco, che resta un obiettivo anche della Juve qualora i bianconeri non riuscissero a concretizzare il grande ritorno di Antonio Conte alla Continassa.

Proprio il fantasma di una beffa servita all’ultimo dalla Juve agita ancora un po’ i sonni della dirigenza e di tutta quella parte della piazza (addetti ai lavori e tifosi) che aspetta con ansia di celebrare il matrimonio tra la Roma e Gasperini.

Al netto di una serie di passaggi ancora mancanti per la definizione del tutto (dall’interruzione ufficiale del suo rapporto con l’Atalanta, con la quale ha un contratto fino al 30 giugno 2026 fino all’accordo sui termini economici del contratto), sui giornali e sul web già si ragiona in termini tecnici su quali saranno i profili della rosa attuale che Gasperini vorrà conservare nella sua rosa.

Da Dovbyk a Dybala: Gasperini fa le sue scelte

‘Il Corriere dello Sport’ e il quotidiano ‘Leggo‘ hanno stilato una sorta di tabella su tutti quei giocatori che per caratteristiche e prospettive possono ritenersi certi di far parte del progetto tecnico del Gasp. Nello specifico il giornale diretto da Ivan Zazzaroni ha individuato 8 intoccabili: 8 calciatori che rappresenterebbero una sorta di spina dorsale della squadra.

Svilar, Mancini, N’Dicka, Koné, Pisilli, Angeliño e Soulé sono certamente elementi già graditi all’attuale tecnico della Dea, che porterà una rivoluzione non sono nell’idea di gioco, ma anche nella metodologia di lavoro.

Con Leandro Paredes ed Artem Dovbyk a serio rischio riconferma per l’anno prossimo (sull’argentino è sempre viva la pista Boca Juniors, mentre sull’ucraino si registra l’interesse del Girona, club dal quale la Roma lo ha prelevato la scorsa estate), un po’ a sorpresa anche Paulo Dybala, il talento più cristallino dell’intero roster giallorosso, sarebbe centrale nel gradimento del nuovo condottiero dei capitolini.

I due, tra l’altro, hanno anche lavorato già assieme a Palermo in una delle brevi parentesi del piemontese prima del lungo matrimonio con l’Atalanta. Gasperini, consapevole che la Joya non potrà giocare tutte le partite, non intende rinunciare al talento del sudamericano, utile anche come uomo spogliatoio e nella crescita del suo erede naturale, quel Matias Soulé che rappresenta indubbiamente uno dei giovani profili dai quali ripartire alla conquista di un posto in Champions League.