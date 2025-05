Barella lascia l’Inter con Inzaghi: offerta choc già accettata

L’Inter giocherà domani la finale di Champions League, ma prima ci sono delle grosse novità sul futuro di Nicolò Barella.

Dopo aver perso la lotta scudetto con il Napoli di Antonio Conte, di fatto, l’attenzione dell’Inter è ovviamente tutta focalizzata verso la finale di Champions League di sabato prossimo. I nerazzurri, infatti, hanno l’occasione contro il PSG di Luis Enrique di vendicare il ko di due anni fa contro il Manchester City.

Tuttavia, oltre alla giustissima ansia per una gara che potrebbe cambiare l’intera storia dell’Inter, in casa nerazzurra stanno circolando tantissime indiscrezioni di calciomercato. Le prime riguardano lo stesso Simone Inzaghi, il quale è cercato fortemente dall‘Al-Hilal.

Il club saudita, di fatto, è pronto a fare di tutto per convincere il tecnico nerazzurro a venire ad allenare nella Saudi Pro League. Tuttavia, oltre allo stesso Simone Inzaghi, l’Inter rischia di perdere un altro punto chiave di questi ultimi anni, ovvero Nicolò Barella.

Inter, anche Barella potrebbe cambiare aria: ecco tutti i dettagli

In Arabia Saudita, infatti, stanno circolando diverse indiscrezioni che riportano il sì del centrocampista italiano per l’offerta dell’Al-Hilal. Come scritto da ‘Hilalstuff’, infatti, Nicolò Barella avrebbe accettato l’offerta del team della Saudi Pro League.

Anche il giornalista Ahmed Al Ajlan, dunque, il calciatore avrebbe detto sì all’ipotesi di trasferirsi al club saudita. L’Al-Hilal, dunque, si sarebbe messo all’opera per chiudere la trattativa sia con l’agente di Nicolò Barella che con la stessa Inter.

La ‘Beneamata’, dunque, rischia di perdere due protagonisti assoluti di questi ultimi anni. Ma, ovviamente, l’aspetto prioritario in casa Inter è la vittoria nella finale Champions League di Monaco contro il PSG.