Gasperini mette in pausa la Roma: il piano B arriva in città

Il tecnico di Grugliasco si è preso 48 ore prima di sposare il progetto giallorosso: il club si cautela con un’alternativa di lusso

Sembrava fatta, ma ancora non c’è la fumata bianca. Sembrava si potesse arrivare ad un annuncio magari non nella serata di ieri – quella che ha visto la nota ufficiale del Napoli sulla permanenza di Antonio Conte nel club partenopeo – ma quanto meno nella giornata di venerdì. Per poi prepararsi ad un weekend di ipotesi e fantasie sulla Roma che verrà con la nuova guida tecnica in sella. Macché. La telenovela non è ancora finita.

Dopo l’incontro di ieri in ‘campo neutro’ – in quel di Firenze – con il Ds giallorosso Florent Ghisolfi, Claudio Ranieri e l’interprete della Roma Claudio Bisceglia – Gian Piero Gasperini ha preferito concedersi due giorni di pausa prima di decidere.

I più maliziosi sostengono che dietro i tentennamenti dell’allenatore piemontese (peraltro in qualche modo legittimi dopo la decisione forte di lasciare l’Atalanta dopo 9 anni di crescita costante e di successi) ci sia addirittura un estremo tentativo della Juve, scottata dal dietrofront di Conte e bisognosa di ingaggiare un tecnico che abbia un certo pedigree.

Altri – e questa sarebbe la causa predominante – hanno invece scritto che l’aver scoperto i paletti del Fair Play Finanziario (che ostacolerebbero non poco i disegni di mercato del mister) avrebbe fatto sorgere dei dubbi sulla validità del progetto capitolino.

Resta il fatto che probabilmente, almeno fino a domenica, non avremo notizie ufficiali sull’arrivo o meno di Gasp. La società giallorossa però, stando a quanto riportato da un’esclusiva de ‘Laroma24.it’, non sta a guardare.

Gasperini in bilico, ritorno di fiamma per il tecnico straniero

Già accostato al club giallorosso sia dopo l’esonero di Daniele De Rossi che dopo quello del suo successore Ivan Juric, Edin Terzic è stato, in due momenti distinti, accreditato di sedere sulla panchina della Roma per la stagione appena conclusa.

A dire il vero, da quando è partita ufficialmente la telenovela sul successore di Claudio Ranieri – ovvero da quando il 73enne di San Saba ha confermato che avrebbe smesso di allenare a fine stagione – il suo nome è stato tra i meno gettonati nel grande calderone mediatico e non attorno alla figura del nuovo mister della Lupa.

Oggi che però la Roma rischia, quanto meno potenzialmente, di restare col cerino in mano, lo staff dirigenziale si starebbe muovendo per cautelarsi con un Piano B comunque prestigioso.

Il sito succitato riferisce infatti come sia previsto un contatto diretto tra la dirigenza romanista e l’intermediario che sta curando i dialoghi con il tecnico tedesco ex Borussia Dortmund. Il mediatore in questione è atteso in Italia nella serata di oggi: un chiaro, indizio di un interesse che potrebbe evolversi rapidamente in qualcosa di più sostanziale se dovessero arrivare altri segnali negativi sui crescenti dubbi di Gasperini.