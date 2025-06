La nuova Roma di Gasperini: doppio colpo da 50 milioni

Il tecnico di Grugliasco deve ancora definire i termini dell’uscita dalla Dea, ma già pianifica il mercato: pronto il maxi investimento

“Vado per la fiducia trasmessa e il rinnovato entusiasmo. Sfida esaltante, mi trasmette tanta adrenalina“. Con queste parole, espresse con l’emozione e la riconoscenza di chi ha ricevuto tanto da una piazza che lui stesso, da grande protagonista, ha contribuito a rendere vincente anche in Europa, Gian Piero Gasperini si è congedato di fatto da Bergamo.

Nonostante le pressioni dei tifosi bergamaschi, che nelle ultime ore le hanno provate tutte per convincere la società a trattenere il loro Vate, il tecnico piemontese ha preso la sua decisione. Se ne va. Alla Roma. Sebbene non possa ancora dirlo. Anche se l’annuncio ufficiale langue. Anche se non è ancora atterrato nella Capitale.

L’allenatore, che in questi giorni dovrebbe essere a Parigi per il Roland Garros, sarà però a Roma mercoledì prossimo per il matrimonio di Gianluca Scamacca, uno dei calciatori da lui voluti all’Atalanta e protagonista di un’innegabile crescita finché il doppio grave infortunio non lo ha costretto a perdere, di fatto, tutta la stagione appena conclusa.

Sebbene non sia in programma alcun annuncio ufficiale quanto meno prima di alcuni giorni, il Demiurgo della grande Dea ha già fatto i suoi primi nomi di mercato nella sua agenda sempre fitta di profili interessanti. L’allenatore intende subito mettere la sua chiara impronta ad un progetto difficile ed ambizioso, e per farlo servono nuovi acquisti.

Da Kossounou a Lucca, Gasperini è già scatenato sul mercato

Quando ancora non si parlava nemmeno lontanamente di un suo addio all’Atalanta, il mister aveva già chiesto alla società oroboica di esercitare il diritto di riscatto per Odilon Kossounou, centrale difensivo arrivato in prestito oneroso dal Bayer Leverkusen per poco più di 5 milioni di euro e destinato a tornare alla base a fine stagione.

L’ivoriano, legato al club tedesco fino al 2026, potrebbe non rientrare nei piani dl nuovo tecnico Erik ten Hag: anche se non propriamente economica – il riscatto per l’Atalanta era stato fissato a 25 milioni – la pista sembra percorribile, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’.

Altro nome importante, già seguito da mesi dal Ds Ghisolfi, è quello di Lorenzo Lucca, il bomber dell’Udinese conteso anche da Juve e Milan. Anche in questo caso servono almeno 25 milioni – forse 30 – per battere una concorrenza che potrebbe anche vedere il ritorno del Napoli sul calciatore.

La Roma però vuole fare le cose sul serio, accontentando il suo nuovo condottiero nelle sue richieste per la costruzione di una rosa che possa essere competitiva per ambiziosi traguardi sin da subito.