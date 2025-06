Zidane al posto di Inzaghi: contratto choc e annuncio UFFICIALE

Clamorosa indiscrezione che vede al centro il futuro in panchina dell’ex fuoriclasse francese: che intreccio con Simone Inzaghi!

Nel discorso, ormai aperto da qualche giorno, sulla possibilità che Simone Inzaghi accettasse la milionaria offerta dell‘Al Hilal per prendere subito possesso del club saudita in vista del Mondiale per Club, l’opinione pubblica si divideva fondamentalmente in due diverse correnti di pensiero.

C’è chi diceva che il tecnico piacentino avrebbe lasciato l’Inter in caso di trionfo a Monaco di Baviera, chi invece sosteneva che in caso di sconfitta l’allenatore sarebbe rimasto, forte di un rinnovo di contratto che comunque Marotta gli avrebbe sottoposto nei giorni a venire. La clamorosa disfatta nerazzurra al cospetto del PSG – mai nessuno aveva perso una finale di Champions con 5 gol di scarto – rischia di far saltare il banco in men che non si dica.

Le stesse dichiarazioni di Inzaghi nell’amarissimo post partita in Germania hanno di fatto accelerato un processo che, ferme restando le novità ufficiali che potrebbero emergere in giornata, sembra ormai irreversibile.

“Se andrò al Mondiale per Club in America? Io sono venuto qui per educazione e rispetto nei vostri confronti. Non so rispondere a questa domanda. Vedremo nei prossimi giorni con la società. Vedremo nei prossimi giorni con la società. Adesso, dopo una finale, la seconda in tre anni persa, c’è troppa amarezza per pensare. Ci sarà tempo per parlarne con calma con la mia società che anche stasera era con noi, anche negli spogliatoi”, ha poi chiosato l’allenatore, da molti indicato come il principale responsabile della brutta figura trasmessa in diretta in tutto il mondo.

Da Inzaghi a Zidane: retroscena da 100 milioni

Il portale francese ‘Onzemondial.com‘ ha appena svelato un clamoroso retroscena che, col senno del poi, potrebbe spiegare molto sia della proposta di un biennale da 30 milioni a stagione che il club arabo ha messo sul piatto per Inzaghi in questi giorni, sia della possibile accettazione della stessa da parte del tecnico, ancora frastornato dopo la lezione di calcio impartita dai francesi.

Dopo esser stato accostato per diversi mesi tanto alla Juve quanto a qualche prestigiosa panchina in Premier League, l’ex gloria del calcio francese Zinedine Zidane è sempre rimasto fedele al suo sogno nel cassetto: quello di allenare la Nazionale francese quando sarà finita l’era Deschamps.

Protagonista di diversi prestigiosi rifiuti, Zizou ha anche incassato la doccia fredda sul rinnovo di contratto dell’ex compagno di squadra di tante battaglie con la maglia de ‘Les Bleus‘, avvenuto giusto dopo il Mondiale perso beffardamente ai rigori contro l’Argentina a Qatar 2022.

Zidane vuole solo la Francia. E questo è stato ribadito anche dal portale succitato, che ha svelato come Il fuoriclasse abbia rifiutato un contratto annuale dal valore di oltre 100 milioni di euro offerto dal club saudita Al-Hilal, preferendo concentrarsi sulla sua priorità.

Da qui, dal ‘no‘ ricevuto dal transalpino, discenderebbe almeno in parte l’interesse del club saudita per il tecnico piacentino, chiamato a dare la sua risposta in tempi davvero brevi.