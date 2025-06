Accordo lampo col Milan: addio Juventus

Per Milan e Juventus, di fatto, bisogna segnalare delle grosse novità di calciomercato.

Dopo aver raggiunto l’obiettivo minimo della stagione, ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la Juventus è alle prese con una profonda rivoluzione. Basta pensare che nel quadro dirigenziale bianconero ci saranno tantissimi cambiamenti, come il divorzio con Cristiano Giuntoli.

Giorgio Chiellini, infatti, prenderà sempre più potere all’interno dell’organigramma societario della ‘Vecchia Signora’, il quale è stato arricchito dall’inserimento di altre due figure. Nel quadro dirigenziale della Juventus, di fatto, bisogna segnalare l’inserimento di Comolli ed il ritorno di Tognozzi.

Mentre per quanto riguarda il fronte allenatore, almeno fino a questo momento, la ‘Vecchia Signora’ ha rinnovato la propria fiducia per Igor Tudor fino alla conclusione del prossimo mondiale per club. Tuttavia, in attesa dell’inizio di questa nuova competizione, in casa bianconera bisogna registrare un addio in favore del Milan.

Juve, il Milan punta forte su Andrea Cambiaso per il dopo Hernandez: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport Italia’, infatti, il club rossonero avrebbe individuato in Andrea Cambiaso della Juvenetus il profilo perfetto per sostiuire il partire Theo Hernandez. L’esterno francese, di fatto, sarebbe vicino a lasciare il Milan per trasferirsi all’Al-Hilal per la bellezza di 35 milioni di euro.

Andrea Cambiaso, dunque, sarebbe stato indicato dallo stesso Massimiliano Allegri per sostituire Theo Hernandez. Il tecnico toscano, infatti, ha ovviamente già allenato il calciatore ai tempi della Juve. L’ex giocatore di Genoa e Bologna, tra l’altro, avrebbe anche il gradimento del nuovo direttore sportivo del Milan, ovvero Igli Tare.

Nel team rossonero, considerando anche la probabile cessione di Reijnders al Manchester City di Pep Guardiola, ci sarà una profonda rivoluzione in questa campagna acquisti estiva. Intorno al Milan, dunque, ci saranno tantissime indiscrezioni di mercato nelle prossime settimane.