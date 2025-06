Addio Acerbi, ecco il sostituto per l’Inter: ha appena vinto la finale

In casa Inter, dopo quello di Simone Inzaghi, ci si prepara anche a quello di Francesco Acerbi.

Dopo la finale di Champions League persa in maniera roboante contro il PSG, di fatto, in casa Inter bisogna registrare una vera e propria rivoluzione. Basta pensare che, dopo ben quattro stagioni, Simone Inzaghi non è più l’allenatore della ‘Beneamata’.

Il tecnico italiano, di fatto, ha già salutato la sua ormai ex squadra per diventare la nuova guida tecnica del team saudita dell’Al-Hilal. L’Inter, dunque, è ora focalizzata su chi dovrà sostituire Simone Inzaghi. I nomi più caldi, almeno fino a questo momento, sono quelli di Roberto De Zerbi, Patrick Vieira e Cesc Fabregas.

Tuttavia, oltre alla questione allenatore, l’Inter ha l’obbligo di rinnovare il proprio parco giocatori, vista l’età elevata della sua rosa. Proprio su quest’ultimo fronte, infatti, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento.

Inter, il sostituto di Francesco Acerbi potrebbe arrivare dalla Premier League: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del media inglese ‘teamtalk.com’, infatti, l’Inter sta intensificando i contatti per prendere Marc Guehi del Crystal Palace. Tuttavia, sul centrale inglese bisogna registrare l’interesse anche di una big della Premier League: il Liverpool di Slot.

Oliver Glasner, allenatore della squadra vincitore dell’ultima edizione della FA Cup (vinta contro il Manchester City di Pep Guardiola ed Haaland), vorrebbe trattenere i suoi miglior giocatori per disputare al massimo Premier ed Europa League, ma il contratto in scadenza nel 2026 di Marc Guehi sembra essere un ostacolo insormontabile.

L’Inter, dunque, avrebbe messo il difensore centrale inglese al primo posto per rinforzare il proprio reparto difensivo. Anche perché in questa zona di campo ci dovrebbero essere tanti cambiamenti nella rosa della ‘Beneamata’, vista sia l’età di Francesco Acerbi che la possibile cessione dello stesso Bisseck.