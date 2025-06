Addio Roma con la firma dell’ex: doppia beffa rossonera

In casa Roma, in attesa dell’annuncio sul futuro di Gian Piero Gasperini, bisogna registrare una beffa in sede di calciomercato.

La Roma, dopo aver raggiunto il quinto posto in campionato, è stata impegnata nella ricerca per trovare il profilo giusto per sostituire Claudio Ranieri. La scelta finale della società giallorossa è poi ricaduta su Gian Piero Gasperini, il quale ha anche rifiutato i tentativi della Juventus.

Il tecnico di Grugliasco, di fatto, è arrivato proprio in giornata nella Capitale, dove prima parteciperà al matrimonio di Gianluca Scamacca e poi firma il suo contratto con la Roma. Gian Piero Gasperini, dunque, si ‘sposerà ‘ con la squadra giallorossa per i prossimi tre anni a 5 milioni di euro a stagione.

La Roma, ovviamente, è ora focalizzata a cercare di rinforzare la propria squadra per la prossima stagione, senza mai dimenticare la trattativa per il rinnovo di Mile Svilar. Tuttavia, almeno fino a questo momento, per il team capitolino è arrivata in queste ultime ore una brutta beffa in sede di calciomercato.

Roma, beffa di calciomercato per Gasperini e Ghisolfi: ecco le ultime notizie

Come riportato sul proprio profilo ufficiale da Santi Aouna, giornalista esperto di calciomercato di ‘footmercato.net’, il Bournemouth dell’ex Tiago Pinto sta accelerando per un calciatore accostato anche alla stessa Roma. Il giocatore in questione è il centrale Jhon Lucumì del Bologna.

Il club rossonero, tra l’altro, avrebbe anche avanzato una prima offerta di 15 milioni di euro, comprensivi di bonus. Anche se il Bologna non ha mostrato l’esigenza di vendere adesso Lucumì, (la richiesta si aggira intorno ai 22 milioni di euro da parte degli emiliani) visto che potrebbe anche rilanciare. Ma il Bournemouth vorrebbe chiudere il prima possibile l’operazione, proprio per evitare un possibile inserimento di altre squadre come la Roma.

Il Bournemouth, di fatto, potrebbe prendere Lucumì con i soldi del passaggio di Hujisen al Real Madrid per 72 milioni di euro. Proprio il centrale spagnolo poteva essere riscattato l’anno scorso dal club giallorosso.