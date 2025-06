Calciomercato Roma, incontro per il rinnovo: l’annuncio di Svilar

In casa Roma, di fatto, bisogna registrare delle grosse novità sul rinnovo di Mile Svilar.

Dopo aver raggiunto la quinta posizione, sfiorando il ritorno in Champions League, la Roma è stata impegnata nella ricerca del profilo che dovrà prendere il posto di Claudio Ranieri. La scelta dei Friedkin, dunque, è ricaduta su Gian Piero Gasperini.

Il tecnico di Grugliasco, una volta respinto i tentativi last minute della Juventus, ha accettato un contratto triennale a circa 5 milioni di euro a stagione. Proprio in giornata, tra l’altro, Gian Piero Gasperini è arrivato nella Capitale, dove prima parteciperà al matrimonio di Scamacca e poi firmerà con la Roma.

Archiviata la questione allenatore, di fatto, a tenere banco in casa giallorossa è la questione ‘rinnovo Mile Svilar’. Anche quest’ultimo è arrivato quest’oggi per parlare con i dirigenti della Roma della sua situazione contrattuale.

CalciomercatoRoma, Svilar parla della situazione rinnovo: ecco le sue parole

Alcune dichiarazioni di Mile Svilar, dunque, sono state riportate dal quotidiano la ‘Repubblica’: “Quest’oggi ci siamo incontrati con il club. Cosa posso dire sul rinnovo? Nei prossimi giorni sarà tutto più chiaro”.

Quello di di Mile Svilar, dunque, è stato viaggio brevissimo a Roma, visto che in queste ore è già di ritorno alla volta di Anversa. Ricordiamo che il contratto del portiere scadrà nel 2027, ma c’è la necessità di rinnovare in questa sessione di calciomercato. L’estremo difensore, di fatto, è seguito da diversi club: dal Chelsea e Manchester United, passando per Inter e Juve, al Napoli.