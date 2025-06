Calciomercato Roma, 40 milioni per Gasperini

Calciomercato Roma, i giallorossi potrebbero fare un sacrificio questa estate per finanziare il mercato. Le parole di Ghisolfi ribaltano tutto

Sono iniziate ovviamente le grandi manovre dentro la Roma. Servono uomini e giocatori funzionali al gioco di Gasperini. E, se soprattutto nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di quelli che possono essere i movimenti in attacco, oggi il focus è sul pacchetto arretrato.

Una delle notizie è il reale interesse giallorosso per Lucumi del Bologna: tra Balerdi e Beukema, gli altri due difensori che sono nel mirino di Ghisolfi, il colombiano è il profilo che piace di più, anche perché, c’è da dirlo, è quello che potrebbe senza svenarsi più di tanto e senza combattere con altre società. Quindi è una pista da seguire. Potrebbe bastare un solo difensore? Difficile, ovviamente, non solo per quelle che possono essere le richieste di Gasperini, ma anche perché, secondo Il Messaggero in edicola questa mattina, uno dietro potrebbe partire. Uno dei pilastri della difesa di Ranieri.

Calciomercato Roma, la situazione Svilar-Ndicka

Parliamo di Ndicka: l’ivoriano è arrivato a parametro zero e ha sicuramente molto mercato. La Roma deve fare cassa, e i quotidiano in edicola questa mattina sottolinea come sarà difficile vedere sia lui che Svilar il prossimo anno dentro la squadra.

Anche il portiere – oggi ci dovrebbero essere dei nuovi incontri per un rinnovo contrattuale con annesso adeguamento che è in una fase comunque di stallo – è arrivato sul mercato senza versare un euro. Quindi il sacrificio di uno dei due sarebbe importante per le casse giallorosse.

Sia nell’uno che nell’altro caso, 40 milioni di euro, potrebbero bastare a Ghisolfi per lasciarli partire. Uno dei due, quindi al momento, potrebbe essere sacrificabile per la Roma. Certo, perdere Svilar, un portiere che garantisce punti e che soprattutto non sembra davvero avere degni sostituti in A, sembra una mossa azzardata. Vedremo come andrà a finire ma le sensazioni, al momento, ci dicono che almeno uno potrebbe partire. E ovviamente dopo le parole di Ghisolfi, tutto lascia intendere che possa essere il difensore a farlo. .