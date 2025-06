Accordo chiuso, ultimatum Milan: via libera Svilar

In casa Roma, di fatto, bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento sull’interesse del Milan per Mile Svilar.

Dopo aver chiuso il campionato al quinto posto, di fatto, la Roma è stata alle prese con la scelta dell’allenatore. Al posto di Claudio Ranieri, dunque, la decisione dei Friedkin è ricaduta su Gian Piero Gasperini, il quale ha detto all’addio all’Atalanta dopo la bellezza di nove stagioni.

Il tecnico di Grugliasco, atterrato a Roma nella giornata di ieri, ha firmato con la Roma un contratto triennale a circa 5 milioni di euro a stagione. Tra gli obiettivi di Gian Piero Gasperini, di fatto, ci sarà sicuramente quello di riportare la squadra giallorossa a partecipare ad un’edizione della Champions League.

Proprio per questo motivo, di fatto, questo calciomercato estivo sarà fondamentale per il prossimo futuro della Roma. Tra i giocatori più chiacchierati bisogna sicuramente inserire Mile Svilar. La trattativa per il rinnovo di contratto di quest’ultimo sta vivendo ancora una fase di stallo.

Roma, il Milan potrebbe puntare fortemente su Svilar: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, infatti, il Chelsea ha come obiettivo di prendere il suo nuovo estremo difensore centrale entro il prossimo Mondiale per Club. I ‘Blues’, dunque, hanno la fretta di chiudere per Mike Maignan del Milan, il quale è tra i loro primi obiettivi.

Il portiere francese, dal canto suo, ha già riferito ai dirigenti del Milan di voler sposare la causa del Chelsea e, dunque, non rinnovare il contratto con il club rossonero. Se i ‘Blues’ dovessero prendere Mike Maignan entro questo tempo, quindi, il club rossonero potrebbe fiondarsi proprio su Mile Svilar della Roma.