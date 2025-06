Rinnovo Svilar, Friedkin avvertiti: non si torna più indietro

Per i Friedkin, di fatto, sono arrivate delle importanti novità sul fronte Svilar.

La Roma della prossima stagione, dunque, sarà guidata da Gian Piero Gasperini. Dopo Claudio Ranieri, quindi, la scelta dei Friedkin è ricaduta sul tecnico natio di Grugliasco. L’ormai ex allenatore dell’Atalanta, di fatto, ha raggiunto l’accordo con il club giallorosso per un contratto triennale a circa 5 milioni di euro a stagione.

Una volta ottenuto il sì di Gian Piero Gasperini, ovviamente, la luce dei riflettori in casa Roma si è spostata verso questa sessione estiva di calciomercato. Sulla squadra giallorossa, infatti, bisogna registrare tante indiscrezioni che riguardano sia possibili arrivi che possibili cessioni.

Anche se il giocatore più sulla bocca di tutti è uno solo, ovvero Mile Svilar. Il motivo di questa super attenzione sull’estremo difensore giallorosso è la fase di stallo che vive in questo momento la trattativa con la Roma per il suo rinnovo di contratto. Proprio su quest’ultimo fronte, tra l’altro, in serata per i Friedkin è arrivato un messaggio diretto.

Rinnovo Svilar, messaggio dei tifosi della Roma per i Friedkin: ecco le ultime

Alcuni tifosi della Roma, infatti, hanno issato questo striscione davanti al Colosseo: “Invece di regalare ingaggi e commissioni…Rinnovate i talenti, blindate i campioni! Mile Svilar non si tocca!”. Queste frasi indirizzate ai Friedkin, di fatto, spiegano benissimo la volontà del popolo giallorosso.

I tifosi romanisti, ovviamente, vogliono partire dal portiere più forte del campionato di Serie A appena terminato per cercare di tornare a qualificarsi per la Champions League. Mile Svilar, nel frattempo, si è incontrato ieri con la società, ma tra le parti ancora non si è raggiunto un accordo.

Il clima è sicuramente più tranquillo, ma l’agente dell’estremo difensore continua a chiedere 3 milioni di euro a stagione per il suo assistito. Nei prossimi giorni, dunque, vedremo se la Roma andrà o meno in contro alle richieste di uno dei suoi giocatori più forti.