Chiesa segue l’ex Juventus: ritorno immediato in Serie A

Sul futuro di Federico Chiesa, di fatto, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento di queste ultime ore.

Una volta terminato il campionato, di fatto, le big del nostro campionato sono state impegnate sul fronte allenatore. In questi ultimi giorni, infatti, ci sono state tantissime novità sulle panchine delle squadre di Serie A. Basta pensare che, dopo la finale di Champions League persa, anche l’Inter ha cambiato la propria guida tecnica.

Simone Inzaghi, infatti, ha detto sì alla ricchissima offerta dell’Al-Hilal. Al suo posto, dopo i tentativi a vuoto per Cesc Fabregas e Patrick Vieira, l’Inter ha chiamato Cristian Chivu. Il Milan, invece, ha ingaggiato Massimiliano Allegri per tornare ad essere competitivo in campionato. Mentre la Roma ha scelto Gian Piero Gasperini per sostituire Claudio Ranieri.

Scelti gli allenatori, di fatto, la palla passa al mercato dei calciatori. Tra i calciatori più sotto la luce dei riflettori bisogna sicuramente inserire Federico Chiesa, accostato più volte anche alla stessa Roma. Proprio sul futuro dell’attaccante esterno italiano bisogna registrare un importantissimo aggiornamento.

Calciomercato Roma, Chiesa possibile rinforzo per il Napoli di Antonio Conte: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘caughtoffside.com’, infatti, il Napoli potrebbe ritornare alla carica di Federico Chiesa. Un passaggio alla squadra potrebbe far bene all’ex Juventus per rilanciare la sua carriera dopo un’esperienza poco felice al Liverpool di Arne Slot.

ll club partenopeo, di fatto, è pronto a compiere una grandissima sessione estiva di calciomercato. Federico Chiesa, dunque, potrebbe rappresentare un ulteriore colpo per il Napoli di Antonio Conte. Il tecnico salentino, tra l’altro, gradirebbe molto l’arrivo dell’attaccante italiano, visto che sarebbe perfetto per i suoi moduli, ovvero il 4-4-2 e il 4-3-3.