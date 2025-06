Addio Svilar, distanza con la Roma: si pensa già al sostituto

Per la Roma, di fatto, ci sono ulteriori aggiornamenti sul fronte rinnovo Svilar.

In casa Roma, di fatto, è iniziata l’avventura di Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco ha infatti rilasciato ai canali ufficiali del club le sue prime dichiarazioni da allenatore giallorosso: “Questa è una grande sfida: è adrenalina. Possiamo raggiungere dei grandi traguardi, la mia intenzione è quella di portare i tifosi dalla nostra parte”.

Con l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Gian Piero Gasperini, ovviamente, l’attenzione della Roma passa adesso sull’allestimento della squadra che l’anno prossimo dovrà fare di tutto per tornare a qualificarsi per un’edizione della Champions League. Il club giallorosso, di fatto, ha bisogno di partecipare alla massima competizione europea per club.

La Roma, dunque, è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato, ma la luce dei riflettori è tutta rivolta verso un giocatore che già fa parte della rosa giallorossa: Mile Svilar. Proprio sulla situazione contrattuale dell’estremo difensore capitolino, infatti, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento.

Roma, distanza di due milioni con gli agenti di Svilar: ecco i profili per sostituirlo

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, tra le richieste degli agenti di Mile Svilar e la Roma c’è ancora molta distanza, visto che ballano ancora 2 milioni di euro. L’entourage del calciatore vorrebbe arrivare un accordo sulla base di 4 milioni di euro a stagione, mentre il club capitolino non è andato oltre i 2 milioni.

Le parti, dopo anche l’incontro dell’altro giorno, si sono presi qualche giorno per ponderare bene la situazione attuale della trattativa ma, nel frattempo, sta aumentando il forcing di altre squadre. Mile Svilar, infatti, è seguito da squadre come Bayern Monaco, Manchester United ed il Milan. Quest’ultimo, di fatto, ha individuato nel portiere giallorosso la soluzione ad un possibile sostituto di Mike Maignan.

La Roma, dal canto suo, sta guardandosi intorno anche lei. Il club capitolino, infatti, sta seguendo per il dopo Svilar sia Lucas Perri del Lione che che Djordje Petrovic del Chelsea.