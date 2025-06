Calciomercato Roma, Gasp subito accontentato: scambio coi rossoneri

Per la Roma di Gian Piero Gasperini, di fatto, bisogna registrare subito una notizia molto importante che riguarda uno scambio.

La Roma, dunque, è iniziata l’era Gasperini. L’ex allenatore dell’Atalanta, dove ha trascorso ben nove stagioni e vinto una storia Europa League, è stato infatti ufficializzato nella giornata di eri dal club giallorosso.

Il tecnico di Grugliasco, dunque, ha firmato con la Roma un contratto triennale a circa 5 milioni di euro a stagione. Archiviata la questione allenatore, dunque, il club capitolino è chiamato a risolvere diversi nodi per allestire che possa competere per riuscire ad ottenere una qualificazione in Champions League.

Il primo è sicuramente quello che riguarda il rinnovo di Mile Svilar. Tra i dirigenti romanisti e gli agenti dell’estremo difensore c’è ancora una forte distanza nella trattativa per il rinnovo del contrato del giocatore. Tuttavia, in attesa di aggiornamenti sul futuro del portiere capitolino, per Gian Piero Gasperini è arrivata comunque un’ottima notizia in sede di calciomercato.

Calciomercato Roma, è pronto uno scambio che farà felice Gasperini: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, la Roma è sulle tracce di un nuovo difensore centrale. Oltre a Lucumì del Bologna, dunque, Florent Ghisolfi è sulle tracce anche di un giocatore che è stato l’anno scorso scorso tra le fila dell’Atalanta di Gasperini. Il calciatore in questione è Odilon Kossounou.

Quest’ultimo, infatti, ha giocato in prestito alla ‘Dea’, visto che è di proprietà del Bayer Leverkusen. L’Atalanta, dal canto suo, difficilmente riscatterà il cartellino di Kossounou per 25 milioni di euro. La Roma, dunque, può inserirsi, sfruttando anche l’inserimento del cartellino di Mario Hermoso.

Ricordiamo che l’ex Atletico Madrid ha giocato in prestito proprio al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Nelle prossime settimane, dunque, vedremo se Kossounou tornerà a lavorare con Gasperini cosa che, tra l’altro, gradirebbe molto.