Roma, il ritorno che tutti aspettavano: nuovo annuncio UFFICIALE dopo Gasperini

In casa Roma c’è un ritorno che tutti aspettavano.

La Roma, di fatto ,ha iniziato una nuova era. Dopo il quinto posto raggiunto con Claudio Ranieri, infatti, il club giallorosso ha ingaggiato Gian Piero Gasperini.

Il tecnico di Grugliasco, di fatto, è stato annunciato nella giornata di ieri. L’ex allenatore dell’Atalanta ha firmato un contratto di tre anni a 5 milioni di euro a stagione.

Con questa scelta, di fatto, i Friedkin hanno voluto mettere in chiaro l’obiettivo della prossima stagione, ovvero quello di qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. Nel frattempo, però, bisogna registrare un importantissimo annuncio ufficiale.

Roma, comunicato dei Friedkin: la nota

Tramite il sito della Roma, infatti, i Friedkin hanno voluto mandare questo messaggio ai tifosi giallorossi: “L’ultima è stata una stagione contraddistinta dal carattere. Con orgoglio, resilienza e unità, la Roma ha raccolto la sfida ed ha ricordato al mondo cosa rappresenti questo Club. A nome della famiglia Friedkin, vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine ai tifosi, cuore pulsante della Roma”.

Il comunicato poi continua: “La nomina di Claudio Ranieri, a cui siamo sinceramente grati, non è stata una risposta solo del momento, ma ha riflesso la nostra convinzione nella stabilità, nell’identità e nel legame con la nostra storia. Il percorso prosegue con la nomina di Gasperini, tecnico di grande esperienza, personalità e visione”.

Poi c’è l’annuncio sulla celebrazione del 22 luglio: “Siamo pazienti di celebrare con tutti voi l’inizio della nuova annata il prossimo 22 luglio, una data radicata nel cuore di generazioni dei tifosi romanisti. Avvicinandoci al Centenario, vogliamo riaffermare il nostro impegno nell’onorare la storia, le tradizioni e l’identità della Roma. Il rispetto che abbiamo verso i padri fondatori è pari al rispetto che dobbiamo al sentimento dei nostri tifosi. Per questo, pienamente consapevoli del valore storico e del significato del 7 giugno 1927 quale fondazioen dell’AS Roma, abbiamo preso la decisione che il 22 luglio sarà il nostro speciale giorno di festa: una pietra miliare annuale ed un anniversario per tifosi e Società, uniti nel segno dell’orgoglio e dell’affetto per lo storico patrimonio dell’AS Roma”.

La nota continua sulla progressiva riappropriazione dello stemma ASR: “Un simbolo che incarna l’anima di questo club. Questa decisione, presa con profondo rispetto per la nostra tradizione e in risposta ai desideri più profondi dei nostri tifosi, è un tributo all’identità della Roma. Riflette la nostra convinzione che i simboli di un Club contino, e che onorare le nostre radici sia essenziale per costruire il nostro futuro. L’impegno della nostra famiglia non è mai stato così forte. Un impegno verso il futuro di questo Club, un futuro che comprende un nuovo stadio: una nuova casa degna dei nostri tifosi, un’eredità per le prossime genarioni, e un dono del Club a questa Città Eterna. Un nuovo Colosseo maestoso, che promettiamo di realizzare”.