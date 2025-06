Osimhen alla Juve, comunicazione ufficiale: ha detto no a Inzaghi

Per la Juventus, di fatto, sono arrivati degli importanti aggiornamenti sul futuro di Victor Osimhen.

Dopo aver raggiunto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, di fatto, in casa Juve ci sono stati dei giorni di profonda riflessione. Basta pensare al fortissimo forcing per far ritornare Antonio Conte sulla panchina della ‘Vecchia Signora’, ma poi il tecnico salentino ha scelto di restare alla guida del Napoli.

Una volta aver incassato il no di Antonio Conte, di fatto, la Juve ha scelto di proseguire con Igor Tudor, almeno fino alla conclusione della prima edizione del mondiale per club. Ma nella ‘Vecchia Signora’ c’è stato comunque un grosso cambiamento, ovvero la separazione con Cristiano Giuntoli.

Tra i quadri dirigenziali bianconeri, infatti, bisogna segnalare sia i più poteri affidati a Giorgio Chiellini che gli inserimenti di Tognozzi e Comozzi. Tuttavia, oltre a queste novità così imoportanti, in casa Juve ci sono delle grosse novità anche su un sogno di calciomercato, ovvero Victor Osimhen.

Juventus, grosse novità sul futuro di Victor Osimhen: i dettagli

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Ben Jacobs, giornalista ed esperto di calciomercato, il calciatore nigeriano ha rifiutato la ricchissima offerta dell‘Al-Hilal di Simone Inzaghi. Quest’ultimo, tra l’altro, aveva anche comunicato al Napoli di essere disposto a pagare la clausola rescissoria di 75 milioni di euro.

Con questo no di Osimhen al club saudita, dunque, si aprono nuovi scenari. Sul calciatore di proprietà del Napoli c’è sempre il forcing del Galatasaray, che vorrebbe trattenerlo ancora in Turchia.

Ma sul nigeriano c’è ancora il forte interesse sia della Juventus che del PSG. Mentre le squadre della Premier League, almeno per il momento, hanno fatto sapere di non essere in grado di arrivare a queste cifre, soprattutto quelle riguardanti lo stipendio annuale da elargire a Victor Osimhen.