Juve, addio clamoroso: aveva appena firmato

Per la Juve, in attesa del mondiale per club, c’è da segnalare un addio clamoroso.

Dopo aver raggiunto all’ultima giornata la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, di fatto, in casa Juve ci sono stati diversi scossoni. Il primo, di fatto, riguarda il mancato arrivo di Antonio Conte. Il tecnico salentino, di fatto, sembrava in procinto di tornare alla guida della ‘Vecchia Signora’, ma poi ha deciso di restare al Napoli.

Il secondo profondo cambiamento nella Juve è il divorzio con Cristiano Giuntoli. Nel quadro dirigenziale del club bianconero, infatti, ci saranno delle importanti novità: da Giorgio Chiellini (che avrà molti più poteri) al nuovo arrivo di Comolli. Ma la ‘Vecchia Signora’ è ancora in procinto di iniziare il prossimo mondiale per club.

La settimana prossima, infatti, la Juventus di Igor Tudor esordirà in questa nuova competizione contro l’Al-Ain. Tuttavia, in attesa della gara contro la squadra degli Emirati Arabi Uniti, in casa della ‘Vecchia Signora’ bisogna registrare un addio in sede di calciomercato davvero clamoroso.

Juve, ribaltone deciso: il giocatore è ai saluti

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Giovanni Albanese, giornalista e tra i massimi esperti del team bianconero, la Juventus sarebbe pronta a salutare Kelly. Il calciatore inglese non ha convinto e, dunque, potrebbe lasciare la squadra di Igor Tudor in questa sessione estiva di calciomercato.

Questa decisione da parte della Juve, di fatto, ha sorpreso un po’ tutti, visto che pochi giorni ha riscattato il cartellino di Kelly dal Newcastle. La cosa certa è che nella ‘Vecchia Signora’ ci saranno dei profondi cambiamenti. Basta pensare che il futuro dello stesso Igor Tudor è ancora molto incerto.

Il tecnico croato, infatti, è stato confermato dalla Juve almeno fino alla conclusione del mondiale per club. Nel frattempo, infatti, stanno già circolando diverse indiscrezioni sul possibile arrivo di Luciano Spalletti.