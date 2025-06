Scambio con la Roma e addio Milan: accordo bianconero

Per il calciomercato della Roma bisogna registrare un importante novità che, di fatto, riguarda anche il Milan di Allegri.

Dopo il rifiuto di Claudio Ranieri a Gabriele Gravina, di fatto, per la Roma è tempo di pensare solo alla campagna acquisti. La squadra giallorossa, visto l’arrivo sulla panchina di Gian Piero Gasperini, ha la necessità di compiere tanti cambiamenti all’interno del proprio parco giocatori.

Intorno alla Roma, infatti, stanno circolando tante indiscrezioni di calciomercato. Tra i nomi più caldi bisogna sicuramente quello di Angelino. Il laterale spagnolo sembrava essere in procinto di trasferirsi all’Al-Hilal di Simone Inzaghi, ma poi il tutto è stato rimandato alla conclusione della prima edizione del mondiale per club.

In casa giallorossa, in attesa di conoscere il futuro di Angelino, ci sono due altre novità di calciomercato. Tra queste, di fatto, bisogna sicuramente inserire una che riguarda un’altra big del nostro campionato di Serie A. La squadra in questione, infatti, è il Milan di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Roma, scambio pronto per il nuovo colpo: beffato il Milan di Allegri

Secondo diverse indiscrezioni di calciomercato, quindi, la Roma sarebbe interessata proprio ad un calciatore accostato anche alla squadra rossonera. Il giocatore in questione è Bijol dell’Udinese. La famiglia Pozzo, però, chiede ben 25 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni del difensore centrale.

Ma la Roma, proprio per abbassare le pretese dell’Udinese, potrebbe inserire nella trattativa per Bijol un giocatore come Luigi Cherubini, beffando così proprio il Milan. Quest’ultimo è un centrocampista offensivo che ha disputato un ottimo campionato di Serie B con la Carrarese, dove ha segnato 4 gol e fornito 5 assist vincenti ai propri compagni.

Luigi Cherubini, di fatto, è un ottimo prospetto come dimostra anche l’interesse della stessa Juventus che, però, non ha poi affondato il colpo.