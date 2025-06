Uragano Inter su Allegri: Milan avvisato

In casa Milan, di fatto, biosgna segnalare un ‘uragano Allegri’ per colpa dell’Inter.

Dopo la finale di Champions League persa in maniera roboante contro il PSG di Luis Enrique per 5-0, di fatto, nell’Inter ci sono stati dei profondi cambiamenti. Il primo, ovviamente, riguarda la decisione di Simone Inzaghi di lasciare i colori nerazzurri per sposare quelli dell’Al-Hilal.

La seconda novità in casa Inter, invece, è stata la decisione di prendere Cristian Chivu come nuova guida tecnica. Questa scelta di Beppe Marotta e Piero Ausilio di affidare la panchina della ‘Beneamata’ all’allenatore rumeno è sicuamente un grosso rischio, soprattutto dopo due finali di Champions League negli ultimi tre anni.

Anche se c’è da dire che prima di Cristian Chivu sono stati fatti altri nomi in ottica Inter. Il primo è stato sicuramente quello di Cesc Fabregas che, però, ha poi scelto di restare al Como. Anche Vieira è stato accostato alla’ Beneamata’, ma in queste ultime ore bisogna registrare un uragano chiamato Massimiliano Allegri.

Milan, Fabrizio Biasin conferma: “Allegri era il piano B dell’Inter a Simone Inzaghi”

A svelare questo retroscena, esattamente ai microfoni di ‘telelombardia’, è stato il giornalista Fabrizio Biasin: “Piano B a Simone Inzaghi? Sì, confermo che era Massimiliano Allegri. Al tecnico toscano è stato detto di tenersi pronto ma, legittimamente, non ha più aspettato quando è arrivata l’offerta del Milan“.

Queste dichiarazioni di Fabrizio Biasin, dunque, hanno fatto molto rumore. Ricordiamo che Massimiliano Allegri era anche la prima scelta del Napoli in caso di divorzio con Antonio Conte che, però, ha scelto di restare sotto l’ombra del Vesuvio, beffando così la Juventus che ha poi confermato Igor Tudor. Il tecnico croato, tra l’altro, sta anche per rinnovare il suo contratto.