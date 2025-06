Blitz Friedkin da 30 milioni: arriva al posto di Abraham

Sul futuro di Tammy Abraham, in rientro dal Milan, bisogna segnalare un importante aggiornamento.

Dopo aver sfiorato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, di fatto, in casa Roma si è pensato al sostituto di Claudio Ranieri. La scelta dei Friedkin, dunque, è ricaduta su Gian Piero Gasperini, il quale ha anche rifiutato la Juventus per sposare la causa giallorossa.

La nuova Roma, quindi, avrà il compito di tornare a staccare il pass per la massima competizione europea. Proprio per questo motivo, considerando anche il grande cambiamento in panchina con l’arrivo di Gian Piero Gasperini, la squadra capitolina è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato.

Tra i nomi più caldi, visto anche il suo ritorno dal ritorno, bisogna sicuramente inserire quello di Tammy Abraham. Sul futuro del centravanti inglese, proprio in queste ultime ore, bisogna registrare un importante aggiornamento che, di fatto, chiama in causa direttamente gli stessi Friedkin.

Calciomercato Roma, grosse novità sul futuro di Tammy Abraham: ecco il sostituto

Secondo quanto riportato dalla redazione del media francese ‘Le Parisien’, infatti, l’Everton (ovvero l’altro club di proprietà della famiglia statunitense), ha presentato una proposta per Thierno Barry del Villarreal di più di 30 milioni di euro. Tuttavia, nonostante l’importanza di un’offerta del genere, non c’è ancora un accordo tra i club.

Thierno Barry, classe 2002 ed impegnato in questo momento nell’Europeo Under 21 con la sua Francia, è stato infatti uno tra i migliori giocatori del Villarreal nella stagione appena conclusa, visti i suoi 19 gol realizzati in tutte le competizioni. L’Everton, dunque, punta tutto sull’ex Basilea, mettendo così da parte la pista che porta a Tammy Abraham.

Nelle scorse settimane, di fatto, si era parlato di un interessamento dei ‘Toffees’ per il centravanti inglesi. Anche se, almeno secondo diverse indiscrezioni, Tammy Abraham avrebbe qualche opportunità di restare nella Roma di Gian Piero Gasperini.