Osimhen resta in Serie A: scambio clamoroso e Juve ko

In casa Juventus, di fatto, bisogna registrare un importantissimo aggironamento sul futuro di Victor Osimhen.

Quella di oggi per il Napoli è stata davvero una giornata molto ‘calda’, e non solo per le temperature elevate che stanno colpendo l’Italia in questo periodo. Kevin De Bruyne, infatti, è ufficialmente un giocatore del team partenopeo.

Dopo aver sostenuto le visite mediche questa mattina a Villa Stuart, infatti, il Napoli ha comunicato l’ingaggio del fuoriclasse belga. In casa partenopea, però, ci sono altre tante indiscrezioni di calciomercato, visto che Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna hanno promesso ad Antonio Conte di allestire una squadra che sia in grado di affrontare ben quattro competizioni.

Ma il calciomercato del Napoli è strettamente vincolato alla cessione per 75 milioni di euro (ovvero il valore della sua clausola rescissoria) di Victor Osimhen. Proprio sul futuro del centravanti nigeriano, tra l’altro, bisogna registrare un importante aggiornamento che ha spiazzato alla stessa Juventus.

Calciomercato Juve, Osimhen in una big della nostra Serie A: Napoli spiazzato

A fornirlo, tramite il suo canale YouTube, è stato il giornalista Carlo Passerini: “Il Milan sta pensando a Victor Osimhen. Quello del nigeriano è un nome ben presente nella testa sia di Massimiliano Allegri che dei dirigenti rossoneri”.

Il giornalista del ‘Corriere della Sera’ ha poi continuato il suo intervento: “Il Napoli, dal canto suo, per i club esteri continua a chiedere i 75 milioni di euro della clausola rescissoria. Mentre per l’Italia, di fatto, non c’è una vera e propria clausola. Io personalmente, investirei i soldi di una possibile cessione di Leao proprio per andare a comprare Victor Osimhen“.