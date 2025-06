Dovbyk alla Juventus: lo scambio è completato

Sul futuro di Dovbyk della Roma, di fatto, bisogna registrare l’inserimento della Juve.

Dopo il quinto posto dell’anno scorso, di fatto, in casa Roma si è pensato a sostituire Claudio Ranieri. La scelta dei Friedkin, dunque, è ricaduta su Gian Piero Gasperini, che si è legato al club giallorosso per i prossimi tre anni a circa 5 milioni di euro a stagione.

Una volta archiviata la scelta del nuovo allenatore, ovviamente, la Roma si è messa all’opera per cercare di allestire una squadra che possa tornare a giocare un’edizione della Champions League. Intorno al team romanista, infatti, in questi giorni stanno circolando tante indiscrezioni che riguardano sia il calciomercato in entrata che quello in uscita.

Tra i nomi più chiacchierati in questo momento bisogna sicuramente inserire quello di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, nonostante i 17 gol realizzati, non ha convinto del tutto nella stagione conclusa quasi tre settimane fa. Proprio per questo motivo, dunque, sull’ex calciatore del Girona bisogna registrare un importante aggiornamento che, di fatto, riguarda anche la stessa Juve.

Calciomercato Roma, occhi della Juve su Dovbyk: pronto il valzer di attaccanti

Come riportato dal media turco ‘fotspor.com’, infatti, il Fenerbahce di José Mourinho ha messo nel suo mirino proprio Artem Dovbyk. La Roma, dal canto suo, chiede 30 milioni di euro per salutare il centravanti ucraino dopo appena una sola stagione. Lo stesso giocatore vorrebbe guadagnare di più dei suoi attuali 5,5 milioni di euro a stagione.

Oltre al Fenerbahce, però, su Dovbyk potrebbe inserirsi anche la stessa Juventus, liberando così Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, tra l’altro, è stato accostato nei giorni scorsi proprio alla squadra guidata dall’ex tecnico giallorosso José Mourinho.

Nei prossimi giorni, dunque, si potrebbe innescare un valzer di attaccanti che potrebbero cambiare l’intero equilibrio del campionato di Serie A.