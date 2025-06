Fuochi d’artificio Roma, ci hanno messo la firma: 70 milioni di euro

In casa Roma, di fatto, bisogna registrare delle importanti novità di calciomercato per lo stesso Gasperini.

La Roma, di fatto, è sempre più impegnata nella campagna di rafforzamento per la prossima stagione. Anche perché l’obiettivo dei giallorossi per l’annata 2025/26 è quello di cercare di fare tutto per centrare l’obiettivo sfumato quest’anno per solo un punto, ovvero la partecipazione ad un’edizione della Champions League.

Per aumentare sia i ricavi che l’appeal, di fatto, la Roma deve tornare assolutamente nella massima competizione europea per club. Lo stesso Gian Piero Gasperini, ovviamente, ne è ben consapevole di cosa dovrà fare la squadra giallorossa per raggiungere un obiettivo così importante.

Un primo tassello, di fatto, sarà probabilmente il rinnovo di Mile Svilar. L’accordo tra la Roma e l’estremo difensore è infatti sempre più vicino. Ma, oltre al prolungamento del portiere, il club capitolino è pronto ad accontentare Gian Piero Gasperini con investimenti dalla bellezza di 70 milioni di euro.

Calciomercato Roma, società pronta ad accontentare Gasperini: ecco tutti i nomi sulla lista di Ghisolfi

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo del ‘Corriere dello Sport’, infatti, nella lista di Florent Ghisolfi ci sono giocatori come Matt O’Riley del Brighton, il quale ha caratteristiche simili a McTominay. Il costo del danese è di circa 25 milioni di euro. Tale cifra sarebbe davvero esosa, ma il club capitolino potrebbe comunque versarla se riuscisse ad ottenere un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Gli altri nomi per la Roma, invece sono Maxim De Cuyper e Ordonez del Club Brugge. Il costo del cartellino del primo, esterno sinistro, è di circa 20 milioni di euro. Mentre il nome per rinforzare la corsia destra è Vagiannidis del Panathinaikos, valutato circa 12 milioni e seguito anche dallo Sporting CP.

L’alternativa è Zortea del Cagliari che, vista la sua fugace esperienza all’Atalanta, gode della stima dello stesso Gian Piero Gasperini.