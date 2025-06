Kim dopo De Ligt: al Diavolo il Milan, gode solo la Juve

Per Milan e Juve, di fatto, bisogna segnalare delle novità importanti che riguardano Kim e de Ligt.

Le due più grandi delusioni del campionato terminato tre settimane fa sono state sicuramente il Milan e la Juventus. Basta pensare che in entrambe le squadre c’è stato un avvicendamento in panchina. I dirigenti rossoneri, infatti, hanno sostituito Paulo Fonseca con Sergio Conceicao.

Mentre i dirigenti della ‘Vecchia Signora’ hanno cambiato Thiago Motta con Igor Tudor. La Juve, anche se solo all’ultima giornata di campionato, ha almeno staccato il pass per la prossima edizione della Champions League, mentre il Milan ha steccato il pass per tutte e tre le competizioni europee.

Proprio dopo questa stagione così tremenda, quindi, i dirigenti del team meneghino hanno ingaggiato Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Ma nel frattempo in casa Milan bisogna registrare una brutta novità di calciomercato che, però, ha fatto esultare la stessa Juventus.

Calciomercato, Juve e Milan legate tra di loro per colpa del Manchester United: ecco perché

Come riportato dalla redazione di ‘caughtoffside.com’, infatti, Manchester United e Liverpool si sono messe sulle tracce di Kim Min-Jae del Bayern Monaco. Con i ‘Red Devils’ in pole position. Questa, ovviamente, è una brutta notizia per il Milan di Massimiliano Allegri, visto che l’ex difensore centrale del Napoli è stato accostato nei giorni scorsi al team rossonero.

Tuttavia, oltre al Milan, il possibile ingaggio di Kim Min-Jae da parte del Manchester United interessa anche la Juventus. Se i ‘Red Devils dovessero acquisire le prestazioni a titolo definitivo del centrale sudcoreano, di fatto, venderebbero de Ligt.

L’olandese, di fatto, il quale potrebbe tornare a vestire proprio la maglia bianconera. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la Juventus starebbe pensando di rafforzarsi proprio con il difensore centrale olandese.