Scambio con il Napoli e addio Juve: 60 milioni di euro

Il Napoli ha beffato la Juve in sede di calciomercato con un scambio davvero importante.

Dopo aver vinto lo scudetto, di fatto, il Napoli è il club più attivo in sede di calciomercato. Basta pensare sia all’arrivo di Luca Marianno che, soprattutto, a quello di Kevin De Bruyne.

Il fuoriclasse belga, infatti, è arrivato da giocatore svincolato e si è legato al Napoli di Aurelio De Laurentiis e Conte per i prossimi due anni con opzione per il terzo. Ma il club partenopeo, di fatto, non ha la minima intenzione di fermarsi qui, visto che deve allestire una squadra che sia in grado di affrontare ben quattro competizioni.

Lo stesso Aurelio De Laurentiis, di fatto, ha promesso ad Antonio Conte una campagna acquisti davvero importante. A conferma di tutto ciò, di fatto, bisogna registrare una notizia su uno scambio che riguarda anche la stessa Juventus.

Calciomercato, il Napoli beffa la Juve grazie ad uno scambio: ecco gli ultimi dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, infatti, il Napoli continua a puntare Ademola Lookman dell’Atalanta che, però, continua a chiedere ben 60 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni del suo big. Ma Giovanni Manna sarebbe pronto ad offrire un giocatore per far abbassare le pretese dei dirigenti della ‘Dea’.

Il calciatore in questione è Giovanni Simeone. Il Napoli, dunque, cerca di battere la foltissima concorrenza per arrivare ad Ademola Lookman. Sul nigeriano, infatti, bisogna registrare l’interesse di squadre come Juve, Inter, Manchester United e Newcastle.