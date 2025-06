Addio Roma e ritorno choc: fa tutto l’Atalanta

In casa di Roma ed Atalanta bisogna segnalare una notizia davvero importante.

In casa Roma, di fatto, ci sono stati tanti cambiamenti in queste prime settimane di calciomercato estivo. Il primo, ovviamente, è quello avvenuto sulla panchina giallorossa, ovvero l’avvicendamento tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini.

Quest’ultimo, dopo aver rifiutato anche i tentativi last minute della Juventus, si è legato alla Roma per i prossimi tre anni con uno stipendio da 5 milioni di euro a stagione. Dopo il cambiamento della guida tecnica, dunque, il club capitolino ha deciso di cambiare anche il proprio quadro dirigenziale.

I Friedkin hanno infatti detto addio sia Lorenzo Vitali che a Florent Ghisolfi. Al posto del direttore sportivo francese, tra l’altro, la Roma ha chiuso anche per l’arrivo di Frederic Massara. Ma per la squadra giallorossa, proprio in questi ultimi, bisogna registrare un altro importantissimo aggiornamento.

Calciomercato Roma, un giocatore potrebbe salutare il team giallorosso: i dettagli

Come raccolto dal giornalista Resat Can Ozbudak, infatti, il Karagumruk avrebbe mostrato l’interesse per Pierluigi Gollini della Roma. Il club turco, tra l’altro, avrebbe anche iniziato a sondare se ci sono delle reali possibilità di portare a giocare l’estremo difensore nella Super Lig.

Tuttavia, come scritto da ‘tuttoatalanta.com’, i dirigenti della ‘Dea‘ starebbero pensando di riportare Gollini a Bergamo per farlo diventare il vice di Carnesecchi. La scelta, dunque, spetta ora al portiere, il quale è sicuro di andare in una squadra che gli possa garantire una certa continuità.

Proprio per quest’ultimo aspetto, dopo appena sei mesi dall’arrivo nella Capitale, il futuro di Gollini sembra essere molto lontano da quello della Roma. Nel squadra giallorossa, infatti, Mile Svilar lascerà pochissimo spazio a chi ricoprirà il ruolo di vice.