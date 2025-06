Dopo Donnarumma, arriva Vicario: Serie A ribaltata

Per Donnarumma e Vicario bisogna registrare delle importanti novità di calciomercato.

Una volta terminato il campionato, ovviamente, la luce dei riflettori dei vari club della nostra Serie A si è ovviamente spostata in sede di calciomercato. Al netto di Inter e Juventus, impegnate al mondiale per club che si sta svolgendo in questi giorni negli Stati Uniti, le altre squadre sono infatti dedite alla campagna acquisti.

Quella più attiva, almeno per il momento, è sicuramente il Napoli. Il club partenopeo, infatti, ha già chiuso per gli arrivi di Marianucci e De Bruyne, ma è anche al lavoro per cercare di piazzare altri colpi per rafforzare il parco giocatori agli ordini di Antonio Conte in vista delle quattro competizione che si dovranno affrontare nelle prossima stagione.

Queste prime settimane di calciomercato estivo, ovviamente, sono state caratterizzate da tante indiscrezioni. Tra i nomi più chiacchierati bisogna sicuramente inserire quelli dei due portieri italiani più forti, ovvero Gigio Donnarumma del PSG e Guglielmo Vicario del Tottenham.

Calciomercato Serie A, Donnarumma e Vicario potrebbero tornare in Serie A: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del media inglese ‘TBR football’, infatti, il Milan è sulle tracce propio dell’estremo difensore della squadra fresca vincitrice dell’Europa League. Il club rossonero, di fatto, si vorrebbe tutelare in caso di una possibile cessione di Mike Maignan al Chelsea.

Anche se bisogna dire che il vero sogno del Milan sarebbe quello di riportare in rossonero Gigio Donnarumma. Anche se sul capitano della Nazionale italiana, di fatto, si deve sottolineare sia le poche possibilità che lasci il PSG che la fortissima concorrenza in caso di una sua cessione.

Guglielmo Vicario, dunque, potrebbe essere il profilo perfetto per il Milan per sostituire Mike Maignan. Nelle prossime settimane, di fatto, ci saranno sicuramente delle importantissime novità.