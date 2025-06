Isak al posto di Osimhen, cifre UFFICIALI: il nuovo bomber è bianconero

Sul futuro di Osimhen bisogna registrare un importante aggiornamento causato dallo stesso Isak.

Una volta archiviata la stagione ‘classica’ per i vari club, ovviamente, la luce dei riflettori si è spostata in sede di calciomercato. Al netto di Inter e Juventus, impegnate nella prima edizione del mondiale per club, le squadre italiane sono infatti in piena programmazione per la prossima annata.

Il team più attivo, dopo aver vinto lo scudetto, è sicuramente il Napoli. De Laurentiis e Giovanni Manna, infatti, vogliono mantenere la promessa fatta ad Antonio Conte, ovvero quella di allestire una squadra che sia in grado di affrontare ben quattro competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Il Napoli ha infatti anche una grande potenza di fuoco, visti i 75 milioni di euro incassati lo scorso gennaio dalla cessione di Kvaratskhelia al PSG. Ma, oltre a quello del georgiano, il club partenopeo attende anche i 75 milioni di euro della clausola rescissoria presente del contratto di Victor Osimhen. Proprio su quest’ultimo, tra l’altro, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento.

Calciomercato, il futuro di Isak è legato a quello di Victor Osimhen: ecco perché

Come riportato dal sito dell’agenzia di scommesse ‘Betfair’, infatti, il club numero uno candidato a diventare la nuova squadra di Alexander Isak è il Liverpool. La quota del passaggio del calciatore svedese di proprietà del Newcastle nella squadra guidata da Arne Slot è bancata solo 13/8.

Mentre più defilata, esattamente con la quota 13/2, c’è l’Arsenal di Mikel Arteta. Secondo queste quote, dunque, il Liverpool sarebbe vicino ad Alexander Isak, mettendo da parte l’ipotesi che porta a Victor Osimhen, seguito anche da Milan e Juventus. In questi ultimi giorni, infatti, anche il bomber nigeriano era stato accostato ai ‘Reds’.

Si sa che le quote delle agenzie di scommesse non sono una notizia di calciomercato ma, soprattutto in Inghilterra, rappresentano comunque un chiaro sentore del contesto di un determinato momento.