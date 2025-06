Calciomercato Roma, annuncio ufficiale dalla Turchia

Per il calciomercato bisogna registrare un importante annuncio ufficiale dalla Turchia

In casa Roma, di fatto, ci sono tantissime novità in queste settimane. La prima, ovviamente, è quella che ha riguardato l’avvicendamento in panchina tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini.

Il primo, infatti, è diventato un dirigente della Roma, mentre il tecnico di Grugliasco ha firmato con il club giallorosso per i prossimi tre anni a 5 milioni di euro a stagione. Tuttavia, oltre a quello in panchina, in casa capitolina bisogna registrare una vera e propra rivoluzione nel proprio quadro dirigenziale.

La Roma ha infatti detto addio sia a Lorenzo Vitali che, soprattutto, a Florent Ghisolfi. Al suo posto del dirigente francese, tra l’altro, i Friedkin hanno fatto tornare nella Capitale uno dei migliori direttori sportivi in circolazione, ovvero Frederic Massara. Ma tra le fila giallorossa bisogna registrare anche un annuncio ufficiale che riguarda direttamente il parco giocatori a disposizione dello stesso Gian Piero Gasperini.

Calciomercato Roma, importante annuncio ufficiale sul futuro di un giocatore giallorosso: le ultime

Zeki Celik, esattamente nel corso di una sua visita alla sua scuola calcio giovanile Yavuzselim Sport Club, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali del media turco ‘sporx.com’: “Non ho ricevuto nessuna offerta, resterò alla Roma. Sto bene lì. Continuerò nel mio club, dove sono felice”.

Il laterale turco ha poi concluso il suo intervento sulla permanenza alla Roma: “Posso dire che è sempre positivo per le squadre quando c’è competizione. Tutto questo, infatti, migliora il team e vediamo che anche la Nazionale sta migliorando”.

Dopo alcune prestazioni davvero negative, di fatto, Celik si è rifatto nell’ultima parte della stagione. Soprattutto con l’arrivo di Claudio Ranieri, infatti, il giocatore è riuscito anche a far cambiare qualche parere su di lui.