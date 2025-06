Giallorosso rifiutato: accordo saltato dopo la Roma

Per un giocatore che ha indossato la maglia della Roma nell’ultima stagione, di fatto, bisogna segnalare un rifiuto secco.

In casa Roma, di fatto, c’è stata una vera e propria rivoluzione sia dal punto di vista tecnico che dirigenziale. La prima novità, ovviamente, riguarda il cambio di guida tecnica avvenuto tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Quest’ultimo, infatti, si è legato al club giallorosso per i prossimi tre anni.

Il secondo importante cambiamento, invece, c’è stato nella figura del nuovo direttore sportivo della Roma. I Friedkin, infatti, hanno prima divorziato con il francese Florent Ghisolfi e poi hanno fatto tornare nella Capitale il dirigente Frederic Massara. Una volta effettuati questi stravolgimenti, di fatto, per il team romanista è tempo di pensare a rinforzare la squadra a disposizione di Gasperini.

Intorno alla Roma, infatti, ci sono in questi giorni tante indiscrezioni di calciomercato. La squadra giallorossa, infatti, ha bisogno di rinforzarsi in tutte le zone del campo. Proprio per questo motivo, di fatto, bisogna segnalare un importante aggiornamento su un giocatore che ha vestito la maglia giallorossa nell’ultima stagione.

Calciomercato Roma, un giocatore è stato rifiutato: ecco tutti i dettagli della trattativa

Come riportato dal media turco ‘sporx.com’, infatti, il direttore tecnico del Trabzonspor (ovvero Fatih Tekke) ha rigettato al mittente la possibilità di mettere nella propria rosa Victor Nelsson. Il calciatore danese, dopo il prestito di sei mesi alla Roma nell’ultima parte dell’annata terminata qualche settimana, è infatti tornato al Galatasaray.

Victor Nelsson, dunque, è ancora alla ricerca di una nuova squadra. Il Galatasaray, visto che il calciatore danese ha un contratto fino al 2027, vuole vendere il giocatore , che nella Roma ha collezionato solo cinque presenze.