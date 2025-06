Annuncio UFFICIALE Massara: ecco i nuovi acquisti della Roma

In casa Roma c’è stato un annuncio ufficiale dello stesso Massara.

La Roma ha vissuto tantissimi cambiamenti in queste settimane. Il primo, ovviamente, è stato quello in panchina. Al posto di Claudio Ranieri, nel frattempo diventato dirigente del club capitolino, i Friedkin hanno scelto di puntare tutto su Gian Piero Gasperini.

Il tecnico di Grugliasco, dopo aver lasciato l’Atalanta, si è dunque legato alla Roma per le prossime tre stagioni a 5 milioni di euro all’anno. Il secondo cambiamento in casa romanista, invece, c’è stato dal punto di vista del quadro dirigenziale.

Dopo appena un anno dal suo arrivo, infatti, Florent Ghisolfi ha già lasciato la Roma. In sua sostituzione, quindi, i Friedkin hanno scelto di far tornare nella capitale un dirigente esperto come Frederic Massara. Proprio quest’ultimo è stato protagonista di un importante annuncio ufficiale.

Roma, Massara ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti sul calciomercato giallorosso

Il direttore sportivo ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali della Roma: “Sono davvero orgoglioso di tornare in questo Club. Nella Roma ho vissuto momenti significativi della mia carriera, legandomi alla città e alla tradizione della società. Non vedo l’ora di abbracciare la nuova sfida sportiva che attende tutti noi. Friedkin? Ho trovato una famiglia molto determinata a regalare nuove gioie al popolo romanista. Sono davvero determinati nel voler conquistare trofei. Dobbiamo lavorare sodo per non disattendere queste ambizioni”.

Frederic Massara ha poi continuato il suo intervento: “Rosa della Roma? Posso dire che abbiamo una rosa di valore, lo dimostrano i grandissimi risultati ottenuti nella seconda parte di stagione. Ci sono già giocatori molto forti e siamo convinti di poter costruire una squadra ancora più forte. Cosa faremo sul mercato? Sappiamo tutti dei paletti del fair-play finanziario e, dunque, lavoreremo per compierazioni sostenibili, ma comunque funzionali alla crescita della squadra”.

Il dirigente si è poi soffermato su Ranieri e Gasperini: “Intanto, posso dire che è un grandissimo piacere ritrovare Ranieri. Lui rappresenta un ponte verso un ritorno più istantaneo nella romanità. Gasperini? Impersonerà nel migliore dei modi lo spirito di dare sempre il meglio di noi stessi. Avevamo bisogno di questo. Siamo certi che darà un’identità chiara alla squadra”.

Le dichiarazioni del ‘nuovo’ direttore sportivo giallorosso, dunque, si sono concluse così: “Tornare in Champions League? La Roma non la gioca da un po’ e questo è davvero un peccato, ma non il momento di fare proclami. Questo è solo il momento di lavorare, lavorare e ancora lavorare. Sento una grandissima fiducia sia dalla Roma che dai suoi tifosi. Tutto questo ci spinge a dare il meglio per regalare le soddisfazioni che tutti meritano”.