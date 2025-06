Dalla Juve alla Roma: addio e formula trovata

In casa di Roma e Juventus bisogna segnalare delle novità importanti in sede di calciomercato.

Roma e Juventus, di fatto, si sono contese il quarto posto fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata di campionato. La ‘Vecchia Signora’ ha staccato il pass per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League con un solo punto di vantaggio sulla squadra guidata da Claudio Ranieri.

Una volta archiviata la scorsa stagione, di fatto, Juve e Roma stanno vivendo momenti molto diversi. Il team bianconero, una volta confermato Igor Tudor in panchina, è impegnata nel mondiale per club. La squadra capitolina, invece, ha ingaggiato Gian Piero Gasperini come nuova guida tecnica.

La stessa Juventus aveva contattato il tecnico di Grugliasco che, però, ha poi deciso di accettare il triennale a 5 milioni di euro a stagione che gli han proposto la Roma. Nel frattempo, però, queste due squadre sono anche al centro di un’importante indiscrezione di calciomercato.

Calciomercato Juve e Roma, novità su un giocatore seguito da entrambe le partite

Secondo quanto riportato dalla redazione del media olandese ‘vi.nl’, infatti, un attaccante accostato sia alla Roma che alla Juve è pronto a diventare un calciatore del Chelsea. I ‘Blues’, di fatto, sono veramente ad un passo ad Emegha dello Strasburgo che, tra l’altro, ha la medesima proprietà del club inglese.

Il piano del Chelsea, di fatto, è quello di offrire al calciatore olanese con contratto di sei anni fino al 2031 per poi lasciarlo un ulteriore anno tra le fila dello Strasburgo. Roma e Juve, dunque, devono dire addio alla possibilità di prendere Emegha, considerando che i dirigenti dei ‘Blues’ sono davvero vicini a chiudere l’operazione.