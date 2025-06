Scambio Osimhen-Vlahovic, ribaltone Mondiale Juve: Napoli ko

Per Napoli e Juventus, di fatto, ci sono delle importanti novità su Osimhen e Vlahovic.

In queste prime settimane di calciomercato i nomi di Victor Osimhen e Dusan Vlahovic sono stati sicuramenti tra quelli più al centro dell’attenzione. Entrambi gli attaccanti, infatti, cambieranno sicuramente squadra in questa campagna acquisti estiva.

Il nigeriano, dopo la conclusione del prestito al Galatasaray, attende l’offerta giusta per lasciare il Napoli a titolo definitivo. Anche lo stesso Dusan Vlahovic cambierà aria in questa sessione di calciomercato, considerando la sua situazione contrattuale molto complicata con la Juventus.

La stessa ‘Vecchia Signora’ vorrebbe cedere il centravanti serbo proprio per piazzare il grandissimo colpo Victor Osimhen. Proprio nei giorni scorsi, si era paventata l’ipotesi di un possibile scambio tra la Juve ed il Napoli. A tal proposito, di fatto, bisogna registrare un importante aggiornamento su quest’ultimo fronte di calciomercato.

Calciomercato Juve, occhi su un nuovo profilo per l’attacco: avviso anche al Napoli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, la Juventus si è mossa per Nicolas Jackson, quest’ultimo protagonista di un incredibile fallo da rosso durante la gara del mondiale per club tra il suo Chelsea ed il Flamengo. Anche lo stesso Napoli si è mosso per il centravanti dei ‘Blues’ di Enzo Maresca, ma Darwin Nunez e Lorenzo Lucca restano le priorità di Conte.

La Juventus, dunque, si starebbe muovendo per un attaccante centrale diverso da Victor Osimhen, facendo così saltare ogni possibilità di un possibile scambio col Napoli. Tuttavia, almeno fino a questo momento, c’è la sensazione che la ‘Vecchia Signora’ tenterà fino all’ultimo di prendere il bomber nigeriano.

Mentre il Napoli, per l’appunto, in attacco vorrebbe rinforzarsi con uno tra Darwin Nunez e Lorenzo Lucca. Nelle prossime settimane, di fatto, ci saranno sicuramente delle novità.