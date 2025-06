Dalla Juve alla Roma: aveva l’accordo con Guardiola

Per Juventus e Roma, di fatto, bisogna segnalare una grossa novità di calciomercato che riguarda anche lo stesso Guardiola.

La Roma e la Juventus, di fatto, si sono contese l’anno scorso l’ultimo posto utile per partecipare alla prossima edizione della Champions League. La ‘Vecchia Signora’, infatti, è riuscita a staccare il pass per la massima competizione europea per club per un solo punto di vantaggio sugli uomini di Claudio Ranieri.

Archiviata la stagione 2024/25, di fatto, nella Roma c’è stato più di un profondo cambiamento. Il primo, ovviamente, è quello avvenuto in panchina tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. Il secondo, invece, è avvenuto dal punto di vista dirigenziale, visto che Frederic Massara ha preso il posto di Florent Ghisolfi.

Una volta effettuati tutti questi cambiamenti, ovviamente, in casa Roma si è focalizzati ora sulla campagna rafforzamento per la prossima stagione. Proprio su quest’ultimo fronte, infatti, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento di calciomercato che, di fatto, riguarda anche la Juventus.

Calciomercato, Roma e Juve stanno seguendo lo stesso giocatore: i dettagli

Come raccolto dal nostro direttore Daniele Trecca, infatti, la Roma e la ‘Vecchia Signora’ sono sulle tracce di Wesley del Flamengo, che ieri ha battuto il Chelsea nel mondiale per club per 3-1. Il club brasiliano, però, continua a chiedere 35 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni del laterale destro.

La Roma, nonostante le richieste del Flamengo, potrebbe comunque compiere un forcing importante per arrivare a prendere Wesley. Nei prossimi giorni, infatti, si potrebbe impostare una trattativa per cercare di ottenere uno sconto, ma non si andrà mai sotto i 25 milioni di euro.

Ricordiamo che Wesley poteva già giocare in Serie A, ma l’anno scorso l’accordo con l’Atalanta saltò a causa della decisione del Flamengo di avere il laterale a questo mondiale per club. Anche il Manchester City di Pep Guardiola è stato davvero vicino al calciatore brasiliano, ma poi l’operazione non si è conclusa.