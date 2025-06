Roma e Juve allo scoperto per Nunez: la mossa fa saltare il banco

I giallorossi e i bianconeri si aggiungono alla lista delle pretendenti per l’attaccante del Liverpool: sta succedendo di tutto

Volontà di accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini, consapevolezza della necessità di rimodulare un organico in costruzione soprattutto in alcuni reparti ma anche l’urgenza di sbloccare almeno un paio di cessioni in tempi relativamente brevi. Perimetrato da questi ‘paletti’, il mercato della Roma si snoda lungo binari ancora tutti da decifrare. Perché se è vero che la rivoluzione gasperiniana è ormai pronta a decollare, fino a questo momento i giallorossi sono stati imbrigliati da diversi fattori.

Si inserisce in maniera autorevole in questo discorso lo scenario che riguarda l’attacco. Al di là della sempre più probabile cessione di Eldor Shomurodov – monitorato con attenzione in Turchia e in Ligue 1 – il discorso legato alle entrate sta facendo fatica a decollare. Continuano a piacere Lucca e Krstovic ma né l’Udinese né il Lecce – al netto di una concorrenza piuttosto nutrita – intendono fare sconti. La tentazione Kalimuendo al momento si è tradotta in un’associazione di idee e poco altro; la stessa pista Bonny si è sgonfiata con il passare delle settimane, visto che l’attaccante del Parma è diventato ora l’obiettivo numero uno dell’Inter. Valzer delle punte arenato in casa giallorossa?

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: anche i giallorossi su Nunez

Non proprio. L’ultima indiscrezione che trapela dall’Inghilterra – se confermata – avrebbe letteralmente del clamoroso. Stando a quanto riferito da CaughtOffside, infatti, ci sarebbe anche la Roma nella lista dei club interessati a Darwin Nunez. L’attaccante uruguayano, considerato da Arne Slot una pedina sacrificabile in questa sessione estiva di calciomercato, già da tempo si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

A tal proposito, diverse squadre di Serie A vigilano alla ricerca degli spiragli giusti. Il Milan e soprattutto il Napoli sono da tempo sulle tracce del classe ’99, considerato da Antonio Conte l’innesto ideale in grado di contribuire al definitivo salto di qualità della sua rosa. Contatti diretti tra l’entourage del calciatore e gli Azzurri ci sono stati ed è presumibile pensare che vadano avanti anche nelle prossime settimane. La notizia del giorno, però, è quella che vedrebbe una vera e propria fila di compagini italiane pronte a stuzzicarsi per l’acquisto di Nunez.

Oltre al Milan e al Napoli, infatti, anche Juventus, Roma e Inter avrebbero cominciato a sondare il terreno. Contatti esplorativi e niente più, almeno fino a questo momento. Tanto sarebbe bastato, però, per agitare le acque attorno al futuro dell’ex Benfica che non ha ancora sciolto le riserve sulla sua prossima destinazione continuando a valutare il da farsi. Ricordiamo però come il Liverpool non sia affatto disposto a fare sostanziali sconti: alla richiesta sul cartellino di 45-50 milioni di euro vanno aggiunte le pretese di ingaggio del ragazzo che il Napoli vorrebbe convincere con una proposta da oltre 5 milioni di euro annui.