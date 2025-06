Yildiz illumina e fa ricca la Juve: “Maxi offerta di un top club”

In casa Juve, dopo il successo contro il Wydad AC., ci sono delle novità su Yildiz.

Dopo aver raggiunto all’ultimo turno di campionato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, di fatto, la Juventus ha compiuto un avvicendamento dal punto di vista dirigenziale. Comolli ha infatti preso il posto di Cristiano Giuntoli.

Mentre sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ , dopo i tentativi per Antonio Conte e Gian Piero Gasperini , è rimasto Igor Tudor. Ora, invece, in casa Juventus è tempo del mondiale per club, il quale è iniziato davvero bene per il team bianconero.

La Juve ha infatti prima battuto Al’Al-Ain per 0-5 e poi ha appena sconfitto per 4-1 contro il Wydad AC. Tra i giocatori che si sono messi più in luce bisogna sicuramente inserire Kenan Yildiz, autore di una doppietta. Proprio sul giovane talento turco, nel frattempo, bisogna registrare delle novità importanti.

Calciomercato Juve, c’è la paura di perdere Yildiz: ecco perché

Con i gol realizzati quest’oggi da parte di Yildiz, di fatto, i tifosi della Juve si sono scatenati su X: “Se continua a segnare c’è il rischio che arrivi l’offerta di uno squadre, che disastro”, dello stesso parere anche un altro sostenitore bianconero: “Non vorrei smorzare l’entusiasmo, ma se continua così lo salutiamo ad agosto”. Un commento, invece, chiama in causa anche il Real Madrid: “Yildiz andrà subito al Real Madrid”.

Oltre alla paura di perderlo, ovviamente, i sostenitori della Juventus hanno anche elogiato Kenan Yildiz: “Lui è un fenomeno generazionale”. Un altro tifoso, invece, è ancora più netto: “Lo dovete incatenare a Torino, è un giocatore davvero incantevole. Dategli tutti i soldi che vuole”.

mi sa che il signor Kenan Yildiz andrà al Real Madrid in questa sessione di calciomercato — Francesco (@firegold763) June 22, 2025

Togliete yildiz dal mondiale per club che sennò lo dobbiamo vendere — Eisemberg Topuriano (@eisemberg27) June 22, 2025