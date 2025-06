Calciomercato Roma, accordo in Serie A e firma UFFICIALE

Mancavano solo i comunicati di rito che sono arrivati proprio in questi istanti: l’affare è stato completato a titolo definitivo

Sono giorni molto importanti per il mercato della Roma sia in entrata che in uscita. I giallorossi stanno infatti lavorando parallelamente sul doppio binario, dando importanza in questo momento soprattutto a quelle cessioni che, perfezionate entro il 30 giugno, garantirebbero maggiori spiragli di manovra per i prossimi acquisti.

Del resto non sono poche le trattative vagliate con attenzione dai giallorossi: da Angelino a Ndicka, passando per eventuali sorprese da non escludere a priori. Un intreccio chiaramente da monitorare con grande attenzione al quale si aggiunge un tassello importante messo a posto ufficialmente qualche minuto fa.

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, infatti, la Roma ha comunicato la cessione a titolo definitivo di Zalewski all’Inter. Il jolly polacco, che all’ombra della Madonnina ha fornito discrete prestazioni quando chiamato in causa, ha convinto i nerazzurri ad esercitare il diritto di riscatto presente nell’operazione imbastita nello scorso inverno.

Dopo i 600 mila euro del prestito oneroso, dunque, l’Inter verserà altri 6,5 milioni di euro nelle casse della Roma completando dunque l’acquisto a titolo definitivo del classe 2002. Ragion per cui, Zalewski chiude ufficialmente la sua avventura con la maglia della Roma con 123 presenze e 2 gol all’attivo.

Entrato in punta di piedi nello scacchiere di Inzaghi, Zalewski è riuscito a ritagliarsi un ruolo non banale soprattutto sul finire della scorsa stagione. Impiegato anche in posizione di mezzala e in quella di trequartista atipico, l’ormai ex giocatore della Roma aveva espresso a chiare lettere il suo desiderio di restare in nerazzurro.

Non è stato necessario neanche ridiscutere i termini di un accordo già suggellato e per il quale è bastata la stretta di mano con cui i due club si erano promessi di ragionassi all’inizio di questa sessione di calciomercato. Individuato come calciatore poliedrico in grado di arricchire il ventaglio di soluzioni a disposizione di Chivu, Zalewski è dunque ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter a titolo definitivo. Chiusa in tutti i suoi aspetti ormai da settimane, l’affare tra i giallorossi e i nerazzurri ha assunto i crismi dell’ufficialità proprio in questi minuti.