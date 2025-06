Mourinho ha detto sì: 35 milioni e addio Juve

In casa della Juve, di fatto, bisogna registrare una brutta notizia in sede di calciomercato per colpa di Mourinho

Dopo aver conquistato il quarto posto all’ultima giornata con un solo punto sulla Roma, di fatto, in casa Juve ci sono state delle profonde riflessioni. Le prime, ovviamente, sono riguardate il possibile cambio di panchina.

Tuttavia, dopo i no incassati da Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, la Juventus ha deciso di confermare Igor Tudor che, tra l’altro, ha rinnovato anche il suo contratto. Ma nel team bianconero ci sono stati dei profondi cambiamenti dal punto di vista dirigenziale, visto l’avvicendamento tra Cristiano Giuntoli e Comolli.

La Juventus è ora impegnata nella prima edizione del mondiale per club, dove già si è qualificata per gli ottavi di finale, ma è anche al centro di tante di indiscrezioni di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte, di fatto, bisogna segnalare delle importanti novità che riguardano anche lo stesso José Mourinho.

Calciomercato Juve, Mourinho su un obiettivo bianconero i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del media inglese ‘teamtalk.com’, infatti, il Fenerbahce è sicuramente tra le pretendenti per arrivare a Jadon Sancho del Manchester United. Lo stesso José Mourinho avrebbe già dato il suo consenso per l’arrivo nella squadra dell’attaccante esterno inglese.

Anche se bisogna registrare le elevate richieste di Jadon Sancho. Quest’ultimo, infatti, chiederebbe ben 12 milioni di euro all’anno. Tali cifre, ovviamente, rendono difficile la trattativa, ma il Fenerbahce è comunque fiducioso. Anche perché il Manchester United non va oltre i 35 milioni di euro.

Il Fenerbahce, dunque, fa sul serio per Jadon Sancho, il quale è seguito anche dalla Juventus e dal Napoli. Nei prossimi giorni, dunque, sapremo sicuramente qualcosa in più sul futuro dell’ex Chelsea.