Super scambio e addio Juventus: Vlahovic lascia la Serie A

In casa Juve, dopo la vittoria contro il Wydad, bisogna registrare delle ultime novità su Vlahovic.

Dopo aver battuto l’Al-Ain nella gara d’esordio, di fatto, la Juventus continua il suo ottimo percorso nella prima edizione del mondiale per club. Il team di Igor Tudor, infatti, hanno sconfitto ieri il team marocchino del Wydad Athletic Club con il risultato finale di 4-1.

La gara per i bianconeri è stata subito in discesa grazie all’autogol di Boutouil. La ‘Vecchia Signora’ ha poi raddoppiato Kenan Yildiz. Il Wydad Athletic ha dimezzato lo svantaggio con Lorch, ma poi gli uomini di Igor Tudor hanno dilagato con il secondo gol di giornata del giocatore turco ed il rigore realizzato al 94′ da Dusan Vlahovic.

Con questo successo, dunque, la Juventus è riuscita a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale per club. Tuttavia, in attesa del prossimo match, in casa della ‘Vecchia Signora bisogna registrare un importante aggiornamento di calciomercato che riguarda proprio il centravanti ex Fiorentina.

Calciomercato Juve, Vlahovic protagonista di uno scambio: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del media inglese ‘tbrfootball.com’, infatti, il Chelsea di Enzo Maresca potrebbe fiondarsi su Dusan Vlahovic. I ‘Blues, di fatto, seguono da tempo sul centravanti serbo. Lo stesso calciatore, tra l’altro, avrebbe voglia di andare a giocare in Premier League.

Il Chelsea, dal canto suo, potrebbe offrire alla Juventus anche un calciatore per cercare di abbassare l’esborso economico. Il giocatore in questione è Nicolas Jackson. Quest’ultimo, infatti, è sempre più ai margini del Chelsea, considerando anche l’espulsione rimediata nel match del mondiale per club contro il Flamengo.

Lo stesso Nicolas Jackson, tra l’altro, è finito nel mirino proprio della Juventus. Nei giorni scorsi, infatti, il club bianconero ha fatto dei sondaggi con il Chelsea per il centravanti. I due club, quindi, potrebbero effettuare uno scambio che farebbe felice entrambi.