Dalla Juve alla Roma, annuncio UFFICIALE: “È il mio sogno”

Per Juve e Roma bisogna segnalare un importantissimo annuncio ufficiale.

Juventus e Roma, di fatto, hanno dato vita ad un duello durato fino all’ultima giornata per staccare il pass per la prossima edizione della Champions League. Il posto per la massima competizione europea, come tutti sanno, è stato conquistato dalla ‘Vecchia Signora’ con un solo punto di vantaggio sugli uomini di Claudio Ranieri.

Tuttavia, oltre alla lotta per il quarto posto, in quest’ultimo mese la Juve e la Roma sono state legate tra di loro anche sul fronte nuovo allenatore. I dirigenti del club bianconero hanno compiuto dei last minute per cercare di ingaggiare come nuova guida tecnica Gian Piero Gasperini che, però, si è poi legato ai giallorossi per i prossimi tre anni.

Mentre ora, di fatto, ci sono diverse indiscrezioni di calciomercato che chiamano in gioco proprio la Juventus e la Roma. Proprio su una di questa, di fatto, bisogna segnalare l’arrivo di un annuncio ufficiale che ha confermato tutto.

Calciomercato, un obiettivo di Juve e Roma ha parlato del suo futuro: le sue dichiarazioni

Wesley, esterno del Flamengo, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali del quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’: “Calcio Italiano? Il mio sogno è giocare in Europa. Sto bene in Brasile e sto pensando solamente al Flamengo e alla partecipazione a questa splendida avventura che si chiama Mondiale per Club. Vogliamo andare avanti il più possibile. Le squadre brasiliane stanno dimostrando di competere con quelle europee”.

Il giocatore ha poi continuato il suo intervento: “So che mi seguono sia la Roma che la Juventus, ma questo non è ancora il momento di pensare al futuro. In questo momento, di fatto, dobbiamo pensare solo al Mondiale per Club Jorginho e Danilo mi hanno parlato molto dell’Italia, dicendomi che sarebbe una bella esperienza per me: sarebbe una tappa di crescita. Ho parlato molto con Danilo e Alex Sandro, ma nello specifico non della Juve. Se ho parlato anche con Gerson? No (ride, ndr)”.