Incontro e accordo con la Juventus: ecco il nuovo bomber

Per la Juve, di fatto, bisogna segnalare delle grosse novità di calciomercato.

Dopo aver raggiunto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, di fatto, la Juventus è ora impegnata nel Mondiale per Club. Gli uomini di Igor Tudor, di fatto, hanno iniziato benissimo questa nuova competizione, visto che hanno vinto le prime due partite contro l’Al-Ain ed il Wydad AC.

Con queste due vittorie, dunque, la Juventus ha già staccato il pass per gli ottavi di finale della prima edizione del Mondiale per Club. Questa qualificazione, di fatto, per la ‘Vecchia Signora’ vuol dire altri milioni di euro da poter investire in questa sessione estiva di calciomercato.

Se da un lato c’è il campo con il Mondiale per il Club, infatti, dall’altro c’è l’obiettivo della Juventus di rinforzarsi in maniera importante per la prossima stagione. Proprio su quest’ultimo fonte, di fatto, bisogna registrare delle importantissime novità su un possibile nuovo arrivo nel team guidato da Igor Tudor.

Calciomercato Juve, accordo con il nuovo bomber bianconero: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’, infatti, la Juventus ha raggiunto un principio d’accordo con Jonathan David su una base di 6 milioni di euro all’anno più bonus. Partendo proprio da questa intesa, dunque, i dirigenti bianconeri possono lavorare per far abbassare le commissioni dell’ingaggio del centravanti canadese.

Jonathan David, di fatto, sarebbe il designato per rinforzare il reparto offensivo di Igor Tudor. L’ex Lilla, di fatto, si dovrebbe giocare il posto con Kolo Muani, visto che Dusan Vlahovic è sempre più vicino a dire addio alla Juventus.

La ‘Vecchia Signora’, quindi, continua il proprio forcing per Jonathan David. Anche perché, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, nelle prossime ore Comolli potrebbe incontrare l’entourage del calciatore per chiudere definitivamente l’affare.