La Roma vende Cristante: c’è la data dell’addio

In casa Roma, di fatto, bisogna segnalare delle grosse novità sul futuro di Bryan Cristante.

La Roma, dunque, è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Dopo l’avvicendamento in panchina tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini ed il cambio dirigenziale tra Florent Ghisolfi e Frederic Massara, di fatto, il club capitolino è ora focalizzato verso la campagna acquisti.

La squadra giallorossa, di fatto, ha bisogno di rinforzarsi per cercare di raggiungere gli obiettivi della prossima stagione: cercare di arrivare in Champions League e andare il più avanti possibile in Europa League. Proprio per questi motivi, dunque, la Roma è al centro di tante indiscrezioni di mercato.

Intorno al gruppo guidato da Gian Piero Gasperini, infatti, si stanno facendo tanti nomi in entrata. Ma in casa giallorossa bisogna anceh segnalare delle novità sul fronte cessioni. Tra queste, di fatto, bisogna registrare quelle che riguardano Bryan Cristante.

Calciomercato Roma, ecco quando potrebbe essere venduto Cristante: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il centrocampista potrebbe essere venduto entro il 30 giugno per cercare di ottenere quei 10 milioni di euro di plusvalenze che servono alla Roma per sistemare i propri conti. Massara, dunque, potrebbe cedere Cristante, il quale ha diversi estimantori sia in Italia che all’estero.

Oltre all’ex Milan ed Atalanta, però, la Roma potrebbe essere costretta a dare via altri due giocatori. Il primo è Celik, che ha offerte sia dalla Turchia che dall’Inghilterra, mentre il secondo è il giovane Cherubini. Quest’ultimo, infatti, arriva dall’ottima stagione dispustata in Serie B con la maglia della Carrararese.