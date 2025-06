Scartano un regalo a sorpresa: la Roma non aspettava altro

I giallorossi stanno lavorando con molta attenzione sia sul fronte che su quello uscite: ecco gli ultimi aggiornamenti

Ufficializzata la cessione a titolo definitivo di Zalewski all’Inter, la Roma sarà chiamata a perfezionare quelle operazioni da tempo cerchiate in rosso. L’obiettivo è quello di mettere a segno interessanti plusvalenze entro il 30 giugno per poter programmare a più ampio respiro le prossime mosse in entrata. Un doppio binario che, però, almeno per il momento passa soprattutto dalla voce uscite.

Ecco perché sorprende fino ad un certo punto che tra i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento di Massara, l’attacco continua a ricoprire un ruolo di primo piano. Oltre ai diversi profili in entrata accostati in tempi e in modi diversi alla Roma – Scamacca e Krstovic su tutti, ma occhio ad eventuali sorprese – le attenzioni della Roma sono da giorni rivolte soprattutto all’evolversi della situazione legata a Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko è finito al centro di un vero e proprio ping pong che coinvolge Rennes e Başakşehir, ma non solo.

Calciomercato Roma, bomber con le valigie: nuovo allenatore e maxi intrigo

Benché il club turco sia uscito allo scoperto e almeno secondo i media locali abbia messo sul piatto una proposta complessiva da 7 milioni di euro per provare a suggellare l’operazione a titolo definitivo, il Rennes non è affatto fuori dalla corsa per arrivare all’attaccante della Roma. La compagine francese sta infatti tenendo vivi i contatti sia con la Roma che con l’entourage del ragazzo per provare a far saltare il banco.

Nella lista dei club interessati al bomber giallorosso, però, bisogna annoverare un’altra squadra. Ci stiamo riferendo alla Cremonese che, secondo quanto riferito da Gianluigi Longari, avrebbe cominciato a sondare il terreno, avviando i primi contatti. Manovra di disturbo o tentativo concreto quello attuato dai lombardi? I prossimi giorni contribuiranno i dubbi a riguardo, fermo restando che per la Cremonese le ultime ore sono state assolutamente bollenti.

Nelle scorse ore – come evidenziato da Sky – è andato infatti in scena un summit tra l’area tecnica dei grigiorossi e Davide Nicola, individuato come il profilo ideale al quale consegnare le redini della panchina. Benché non sia arrivata ancora la fumata bianca tanto attesa, le parti hanno fatto concreti passi in avanti nella direzione del sì definitivo. Che sia proprio Shomurodov uno dei primi obiettivi della nuova Cremonese targata Nicola? Ai posteri l’ardua sentenza.